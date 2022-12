Jugendliche rauben Pizzafahrer in Leipzig-Grünau aus – Polizei sucht Zeugen

Sie versprühten Reizgas und bedrohten ihr Opfer: Jugendliche haben in Leipzig-Grünau am Mittwochabend einen 20-jährigen Pizzafahrer ausgeraubt. Erst als ein Passant hinzukam, flüchteten sie.

Leipzig. Ein Pizzalieferant ist in Leipzig-Grünau von drei Unbekannten angegriffen und ausgeraubt worden. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, wollte der 20-Jährige am späten Mittwochabend Pizza in der Ringstraße ausliefern.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

An der angegebenen Adresse traf er jedoch niemanden an. Als der Lieferant mit seinem Fahrrad weiterfahren wollte, sei er von drei Männern aufgehalten und vom Rad gezerrt worden. Einer der Täter habe ihm Reizgas ins Gesicht gesprüht und ihn unter Androhung von Schlägen dazu aufgefordert, seine Wertsachen herauszugeben. Der 20-Jährige gab den Tätern daraufhin Handy und Geldbörse. Als ein Passant zu Hilfe kam, flohen die drei Unbekannten. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen räuberischer Erpressung.

Polizei bittet um Hinweise

Nach Angaben des Geschädigten sind die Täter zwischen 15 und 16 Jahre alt und zwischen 1,70 bis 1,75 Meter groß. Sie trugen jeweils hellblaue Jeanshosen und schwarze Jacken. Eine Person trug eine schwarze Maske oder einen schwarzen Schal, eine zweite Person trug schwarze Handschuhe und eine schwarze Mütze.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wer Hinweise zum Sachverhalt oder dem unbekannten Tatverdächtigen geben kann wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei, Dimitroffstraße 1 in 04107 Leipzig, Tel. (0341) 966 4 6666, zu melden.

Von dpa