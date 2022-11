﻿Gegen die traurige Trauerkultur: Bestatter wollen „den Tod ins Leben holen“

Modern trauern: Die Bestattungs-Boutique Mymoria in Leipzig will das Thema mehr in die Mitte der Gesellschaft holen. Die Trauerbegleitung Kröger in Gohlis geht zwar den klassischen Weg, eröffnet aber ebenfalls neue Perspektiven. Ein Besuch in zwei Welten.

Leipzig. Hainstraße 15, mitten in der Innenstadt: Große Schaufenster, Birkenstämme, helles Licht und heller Boden, Bücher und Kerzen stehen im Schaufenster. Ein Hund liegt hinter dem Verkaufstresen. Man erkennt nicht sofort, was das hier für ein Geschäft ist. „Wo Abschied lebt“ – der Schriftzug ist mit Neonleuchtröhren über einer Sitzecke mit zwei Sesseln vor einer dunkelblau gestrichenen Wand angebracht. In der Innenstadt hat das Bestattungsunternehmen Mymoria im April 2022 seine sechste „Bestattungs-Boutique“ eröffnet. Zuvor war der Müsli-Anbieter Mymuesli in den Räumen beheimatet gewesen – nun also Mymoria.

"Das Lustigste war, als einmal eine Gruppe Teenager hier reinkam und fragte, was das für ein Laden sei. Sie dachten, wir verkaufen Bubble-Tea", erinnert sich Paulina Vogt. Sie ist 30 Jahre alt, ausgebildete Bestatterin und leitet die "Boutique" in Leipzig. Stefan Kahle wurde als Quereinsteiger zum Kollegen von Paulina Vogt. "Es sind schon auffällig viele junge Leute, die hier reinkommen", erzählt der 29-Jährige, "vielleicht ist es wegen der Aufmachung." Es sei besonders schön, mit ihnen ins Gespräch zu kommen. "Sie sind auf eine gewisse Art noch unbedarfter."

Mymoria hat in Leipzig die sechste „Boutique“ eröffnet. © Quelle: Stella Weiß

Ein Bestatter mitten in der Innenstadt – das Konzept hinter Mymoria

Gründer Björn Wolff (42) analysiert die deutsche Trauerkultur: "In Deutschland sind die Berührungspunkte mit dem Tod sehr selten. Der Tod ist hier eines der größten Tabus". Grund dafür sei auch der medizinische Fortschritt: "Die Menschen werden älter und sterben seltener Zuhause, sondern eher in Altenheimen und Krankenhäusern." Wenn Menschen aber die Möglichkeit hätten, Fragen zu stellen, stoßen die Bestatter oft auf Interesse: "Die Menschen saugen Informationen zum Thema Sterben förmlich auf", sagt Wolff.

Das Unternehmen mit Hauptsitz in Berlin will das Thema wieder mehr in die Gesellschaft bringen. Ihr Konzept dafür: „Wir sind mit unseren sechs Bestattungsboutiquen immer in den Innenstädten.“ Das sei zu Beginn schwierig gewesen: „Die Ladeneigentümer waren anfangs nicht überzeugt, dass ein Bestatter in die City passt. Wir sollten stattdessen an den Stadtrand oder beim Friedhof unser Geschäft aufmachen.“

„Die Menschen saugen Informationen zum Thema Sterben förmlich auf“: Björn Wollf, Mitgründer und Geschäftsführer von Mymoria. © Quelle: Cristopher Santos

Akuter oder bevorstehender Todesfall? Bestattung online planen

„Entstanden ist Mymoria 2015, als wir einen Sterbefall von Freunden mitbegleitet haben“, erzählt Wolff. „Dabei ist uns aufgefallen: Es gibt kaum Transparenz, wie es geht und was es kostet.“ Und es habe keine Möglichkeit gegeben, die Bestattung ortsungebunden zu planen. „Das war in unserem Fall nicht einfach und wir wollten den Prozess digitalisieren, deswegen haben wir haben die Website gebaut.“

Im Internet können Kunden zwischen akutem und bevorstehendem Todesfall wählen oder sich für eine Vorsorge ein Angebot einholen. Anschließend gibt man den Aufenthaltsort des Verstorbenen an und kann dann zwischen verschiedenen Bestattungsarten wählen. Gegen die Angabe von Telefonnummer und E-Mail-Adresse bekommen Interessierte ein Angebot inklusive der Kosten zugeschickt – und werden kurz darauf von einem Servicemitarbeiter angerufen. Falls gewünscht, ist ein persönliches Gespräch in einer der „Boutiquen“ oder Filialen möglich. Mittlerweile gibt es 27 Standorte.

In Leipzig sprechen Paulina Vogt oder Stefan Kahle mit den Angehörigen. Für die Überführung der Verstorbenen zum Friedhof oder Krematorium haben sie zwei Mitarbeiter, die den Leichenwagen fahren. „Wenn wir selbst nicht zu den Trauerfeiern gehen können, übernehmen das die beiden Überführer, mit Hilfe der Informationen, die wir ihnen dann geben“, erklärt Vogt das Prozedere.

„Wir haben die traurigste Trauerkultur“

Vogt berichtet von Begegnungen in dem Laden. „Die Menschen sind oft angespannt. Ihnen wird hier die eigene Sterblichkeit bewusst.“ Weil der Tod immer mehr ins Private rücken würde, hätten viele Angst: „Die wenigsten kennen das Gesicht des Todes und fürchten sich davor.“ Vogt wünscht sich deshalb einen anderen Umgang: „Wir haben die traurigste Trauerkultur. Es geht nur ums Verstecken. Es wird Zeit, dass wir den Tod ins Leben holen.“ Sie hat konkrete Ideen, wie Trauernde es umsetzen können. „Es geht darum, sich eigene, individuelle Rituale zu überlegen. Hat die Oma vielleicht immer orangenen Nagellack getragen, könnten sich alle Angehörigen den kleinen Fingernagel orange lackieren. Solche Dinge machen den Abschied lebendiger.“

Mymoria in der Leipziger Innenstadt bietet online planbare Bestattungen an und setzt auf moderne Einrichtung. Wie macht es ein junger Bestatter, der eine klassische Trauerbegleitung leitet?

Bei Tim Kröger liegt alles in einer Hand

Lindenthaler Straße in Gohlis. Autos rasen vorbei, eine Bahnbrücke führt über die Straße, auf einer Straßenseite leuchtet die Reklametafel einer Tankstelle. Gegenüber steht Tim Kröger vor seinem Geschäft. „Trauerbegleitung Kröger“ steht in dezenter Schrift an der Tür. Im Schaufenster liegt ein Schild mit einer Frage drauf: Was packst Du in den Koffer für deine letzte Reise? Kröger trägt Jeans und Pulli. Er ist 29 Jahre alt und führt das Unternehmen allein, seitdem sein Vater im vergangenen Jahr verstorben ist.

„Es geht darum, dass sich die Angehörigen wirklich verabschieden können“: Tim Kröger (29) leitet das Bestattungshaus Kröger in zweiter Generation. © Quelle: Stella Weiß

In dem kleinen Laden stehen ein Schreibtisch, ein Tisch mit vier Stühlen und ein Sofa. Darüber hängt ein großes, querformatiges Foto eines Herbstwaldes. Neben dem Sofa sind einige Urnen aufgestellt. Tim Kröger erzählt, wie sein Vater und er durch einen sehr persönlichen Todesfall Bestatter geworden sind: „Ich war elf als meine Mutter gestorben ist. Mein Vater ist damals zum Bestatter und hat 7000 Euro gezahlt – für einen vermeintlich schönen Sarg und eine angeblich besondere Bestattung“, erinnert er sich. „Wenn ich mir heute Fotos anschaue, war der Sarg nicht viel besser als eine Holzkiste.“

Nur ein Detail prägte sich ein: „Wir haben meiner Mutter damals eine Schachtel Zigaretten in den Sarg gelegt, weil sie so viel rauchte.“ Sein Vater war überzeugt, dass es besser geht und machte sich damals als Bestatter selbstständig. Dafür hängte er seinen Job als Informatiker an den Nagel. Tim Kröger folgte ihm nach und absolvierte nach der Schule die dreijährige Ausbildung zum Bestatter.

Video: Wie ist es ein Bestatter zu sein? Video: Wie ist es ein Bestatter zu sein?

Friedhofszwang umgehen?

Bei Kröger stehen vor allem die Angehörigen im Fokus. „Es geht darum, dass sie sich wirklich verabschieden können.“ Denn das komme heutzutage viel zu kurz, findet der Unternehmer: „Die Menschen werden direkt nach ihrem Tod abgeholt, dann gibt es eine halbe Stunde Beisetzung und dann ist die Nummer durch. So sollte Bestattungskultur nicht sein.“

Für Kröger ist es wichtig, dass die Trauernden von Beginn bis Ende den gleichen Ansprechpartner haben. Deswegen liegt bei ihm alles in einer Hand, nur einen eigenen Leichenwagen hat er aus Kostengründen nicht. „Die Angehörigen rufen mich an, ich fahre im beauftragten Leichenwagen mit und hole den Verstorbenen mit ab. Ich plane zusammen mit den Familien die Feier, halte die Rede und kümmere mich um alles Organisatorische.“ Dabei will Kröger die Angehörigen dazu ermutigen, alle Möglichkeiten auszuschöpfen, die es bei einer Beisetzung gibt.

In seinem Geschäft hat Tim Kröger einige Urnen ausgestellt. © Quelle: Stella Weiß

So gebe es zwar in Deutschland den Friedhofszwang, aber Kröger kennt einen Weg, diesen zu umgehen: „Man kann über ein Unternehmen einen Grabplatz in der Schweiz kaufen, dann gilt das Schweizer Grabrecht.“ Dietmar Kapelle, der ein solches Unternehmen mit dem Namen „Oase der Ewigkeit“ betreibt, erklärt: „Nach Schweizer Grabrecht darf die Urne zur persönlichen Abschiednahme mit nach Hause genommen werden. Das ist zeitlich unbegrenzt. Der Bestatter übergibt den Angehörigen die Urne, damit ist die Friedhofspflicht in Deutschland erfüllt und wird nicht umgangen.“ Das sei mit 432 Euro sogar vergleichsweise günstig.

„Niemand geht ohne Grund zum Bestatter“ – und die meisten sind unwissend

Die Pflicht des Bestatters besteht für Tim Kröger darin, über alles aufzuklären. Denn: „Niemand geht ohne Grund zum Bestatter. Und die meisten wissen nichts oder nur sehr wenig darüber.“ Das gelte auch für die Kosten. Bei der „Trauerbegleitung Kröger“ sind sie daher auch online einsehbar.

"In der Urne ist Platz, um Fotos oder Briefe mitzugeben. Ich biete den Leuten an, bei der Trauerfeier die Urne selbst zu tragen, oft wollen sie das. Alles, was man selbst macht, hat mehr Bedeutung als das, was man abgibt." Tim Kröger will Trauernden alles abnehmen, was schwer ist und die Leute selbst nicht schaffen. "Doch der Abschied selbst ist nicht das, was man abgeben sollte."

Von Roberta Knoll