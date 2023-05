﻿Das Phänomen Junggesellenabschied: Event zwischen Fröhlichkeit und Fremdschämen

Leipzig. Sie tanzen, sie lachen und sie singen. „Santa Maria, Insel die aus Träumen geboren!“, schmettern acht Frauen voller Inbrunst über den Augustusplatz, gefilmt von der neunten und beäugt von Passanten. Die Showeinlage ist Teil eines Escape Games mit dem Ziel, einen geheimnisvollen Schatz zu heben, um den „entführten“ Bräutigam freizukaufen. Nicht untypisch für Junggesellinnenabschiede, die an jedem Wochenende über Leipzig und andere Großstädte kommen – und die Fragen aufwerfen.

Mindestens drei davon lauten: Wieso macht man sich zum Obst? Wo liegen Scham- und Blamage-Grenzen? Ist die Ehe so grauenhaft, dass man vorher noch mal auf den Putz hauen muss? Die Antworten ergeben sich aus dem jeweiligen Eskalationsgrad eines Ausstands – und sind so unterschiedlich wie der Verlauf von Ehen.

Gemüse zum Sekt

Die Seite Junggesellenabschied.net nennt als deutsche Hochburgen für diesen Anlass Hamburg und Köln, auch Leipzig wird empfohlen. Mit dem Junggesellinnenabschied, kurz JGA, von Stefanie und ihren Freundinnen hat die Stadt an diesem Tag ausgesprochenes Glück: Die Gruppe aus dem thüringischen Burgwitz nahe Neustadt an der Orla will eher gepflegten Spaß haben als Grenzbereiche der Hemmungslosigkeit ausloten.

Das zeigt sich schon am Inhalt des Bollerwagens, den sie am Morgen um 8.30 Uhr in die Regionalbahn gewuchtet haben: Sekt, Bier oder Wein werden konterkariert von Vitaminbomben wie Gemüsesticks und Früchten. Und der erste angesteuerte Ort ist nicht die Kneipe zum Zulöten, sondern der Botanische Garten.

Wieso eigentlich Leipzig? „Eine tolle, große Stadt, in der man viel erleben kann“, sagt Sabine, Schwester der Braut. So ziehen neun gut gelaunte Feierfreudige durch die Straßen. An einem Samstag, an dem andere das Ritual ebenfalls angehen, und zwar deutlich rustikaler. Die Männertruppe zum Beispiel, bei der der Bräutigam in einem riesigen Penis-Kostüm durch die Innenstadt wankt. Auf seinem dafür produzierten Shirt steht „Meine letzte Eric-tion“. Hinsichtlich ehelicher Libido eine fatale Erwartungshaltung.

Junggesellenabschied in Leipzig: Lars, angehender Bräutigam, bittet Passanten um Spenden. Er kommt mit seinem Team aus Altenburg. © Quelle: Dirk Knofe

Früher waren JGA eher Abende, an denen der Bräutigam seinen Freunden in der Kneipe einen ausgab. Seit Mitte der 1990er-Jahre mutiert das Ritual zum Event. Da gehen Gatten in spe als Sträflinge verkleidet und mit Eisenkugel am Bein durch Fußgängerzonen und nötigen Passanten, ihnen Schnäpse oder Kondome abzukaufen. Und längst lauern auch Bräute und ihre Freundinnen derselben Klientel auf, tragen Hasenohren, Glitzer und High Heels.

Der Wille zum angeblich finalen Feiern hat sich in die Öffentlichkeit verlagert. Und mit ordentlich Bier oder Schnaps lässt sich Verhaltensauffälligkeit besser rechtfertigen, für sich und die Umgebung. Oft ist der Fremdschämfaktor hoch. Manchmal aber auch nicht. So wie bei Stefanie und Co. „Ich bin niemand, der rumgrölt und sich danebenbenimmt“, sagt die 39-Jährige. Ende Juli ehelicht die Malerin und Lackiererin ihren Marcel, Vater der beiden gemeinsamen Kinder, nach 18 Jahren Beziehung. Lange war das für die beiden unwichtig, doch langsam fühlte sich der Gedanke immer schöner an.

Hinterlassener Hinweis zum Auffinden des Schatzes: Braut Stefanie und ihre Freundinnen bei einer Etappe des Escape-Spiels. © Quelle: Dirk Knofe

Die T-Shirts der Truppe sind mit einem Blumenmuster dezent gehalten und korrespondieren mit dem Besuch im Botanischen Garten. Naturkind Steffi hat nämlich einen grünen Daumen. Gegen Mittag wird sie mit der Herausforderung überrascht, ihren Zukünftigen freizukaufen. Via Tablet bekommt die Truppe Hinweise als Sprachnachricht, Bilderrätsel oder auf am Schwanenteich versteckte Schilder.

Mit der Zeit fließen ein paar Promille durch die Blutbahnen, einige der Damen sind hübsch angeschickert. Das ist aber nichts im Vergleich zu Lars Schäfer. Mit geröteten Augen und trübem Blick versucht der Altenburger auf dem Freisitz des Ristorante in der Kleinen Fleischergasse, sich unfallfrei eine Pizza einzuverleiben. Ein übergroßer Ehering baumelt von seinem Hals, mehr Fessel als Schmuck. Das soll das urbane Mitleid steigern und die Bereitschaft, etwas in Lars’ Mütze zu werfen. Die insgesamt acht Kerle vom „Team Bräutigam“ versprechen, später in den Kneipen „richtig die Sau rauszulassen“.

Gastronomen skeptisch bis offen

Für manche Gastronomen ist das eine Drohung. In Städten wie Berlin, Regensburg oder Münster verweigern einige den Ausständlern nach negativen Erfahrungen den Zutritt, haben sich zu Initiativen zusammengeschlossen und entsprechende Hinweise an die Eingänge geklebt. In Leipzig ist man längst nicht so weit, aber zumindest skeptisch.

„Wir lehnen JGA aufgrund von Erfahrungen mit Gesängen, Bräuchen und anderen Belästigungen unserer sonstigen Gäste in der Regel ab“, antwortet die Vodkaria in Mails auf entsprechende Anfragen. Gehört man zur ruhigen Sorte, „würden wir noch mal ins Reservierungsbuch sehen. Andererseits sei euch der Trubel und die Ausgelassenheit natürlich gegönnt – nur wäre die Vodkaria dann im beiderseitigen Interesse nicht der richtige Ort für eure Feierlichkeit.“ Wirt Torsten Junghans erklärt: „So erntet man oft Verständnis und wehrt nicht versehentlich Gäste ab, die sich zu benehmen wissen.“

Tipps für andere Feier-Orte

In der Vodkaria werden stark alkoholisierte Truppen meist mit der Ansage abserviert, alles sei voll oder reserviert. Ähnlich hält das Bea Wolf von der Barcelona. Man spricht kein Zutrittsverbot aus, aber „wir kommunizieren, dass unsere Art von Gastronomie sich nicht mit Ausständen verträgt“.

Im „Barfusz“ ist das anders. Die Location von Henrik Dantz nimmt Reservierungen nicht nur anstandslos entgegen, sondern bietet Specials an. „Bei uns kann man in Extra-Räumen Koch- oder Cocktailkurse mit seinen Freunden bekommen“, sagt Dantz. „Und wer das mag, kann auch eine Stripperin oder einen Stripper buchen.“ Natürlich sei es manchmal anstrengend, wenn die Gäste die Selbstkontrolle verlieren. Aber der Betreiber bekennt: „Wir brauchen auch diese Leute.“

Henrik Dantz, hier am Eingang zum Restaurant „Barfusz“, hat nichts gegen Junggesellenausstände: „Wir bieten ihnen was, denn wir brauchen auch diese Leute.“ © Quelle: Hendrik Schmidt/dpa

Ebenfalls keine Scheu hat die Unterkunft „Gwuni Mopera“, die ihre Ferienwohnungen offeriert, um es „noch mal richtig krachen zu lassen“, wie es auf der Website heißt. Zum Hotel in der Sternwartenstraße gehören ein Restaurant, Kneipe und Innenhof. Mehrere Junggesellinnen und -gesellen haben das schon genutzt. „Negative Erfahrungen haben wir bislang nicht gehabt, auch das Mobiliar ist immer ganz geblieben“, sagt Chef Rinas Kajjo.

Es sind ja nicht alle so

So schnell man sich als Augenzeuge marodierender Gruppen mit gedruckten Slogans wie „Der heiratet, wir saufen nur“ angewidert wegdreht – die Feierfreaks sind ja nicht alle so. Ähnlich wie bei Fußball-Fans gilt: Ein paar Deppen können einen ganzen Verein in Verruf bringen. Und die Botschaft, dass man mit Trauschein die Freiheit gegen ein Gefängnis tausche, ist bloß pseudodramatische Pose. Beim Junggesellenabschied geht es vor allem darum, ein nachhaltiges Ereignis in die eigene Biografie zu klinken. Als Feier, die das Leben strukturiert – wie die Jugendweihe, der Schulabschluss, der 30. Geburtstag oder eben die Heirat.

Wie gut sich am nächsten Tag das Altenburger „Team Bräutigam“ an Einzelheiten erinnern konnte, ist nicht überliefert. Dafür der weitere Verlauf für Stefanie und Company: Nach Aufstöbern des Schatzes in Form eines Geldkoffers und dem Freikauf von Marcel fuhren sie zurück nach Neustadt. Im Zug und später im griechischen Restaurant kredenzten sie sämtliche Strophen von „Santa Maria“, dann ging’s in ein Ferienhaus am See samt Lagerfeuer. „Es war ein wundervoller Tag“, schwärmt die Braut. „Genau nach meinen Vorstellungen.“ Sicher ein gutes Omen für ihre Ehe.

