﻿Justizzentrum: Leipziger Gerichten steht Umzugsstress bevor

Leipzig. Es ist das aufwendigste und langwierigste Bauvorhaben der sächsischen Justiz in Leipzig: Seit 2017 entsteht im Süden der Stadt ein neues Justizzentrum. Während die Leipziger Staatsanwaltschaft bereits dorthin gewechselt ist, steht anderen Behörden der Umzugsstress noch bevor. Wie der zuständige Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement (SIB) auf LVZ-Anfrage mitteilte, sitzen mehrere Behörden in absehbarer Zukunft auf gepackten Koffern.

In einem ersten Schritt war im großen Innenhof hinter dem Amtsgericht in der Bernhard-Göring-Straße, wo sich bis 2003 das Leipziger Gefängnis befand, ein Teil der alten Bausubstanz abgerissen worden. Bestehen blieben Gebäudeflügel und unter Denkmalschutz stehende Fassaden der 100 Jahre alten Haftanstalt in der Arndtstraße/Alfred-Kästner-Straße. Auch ein Gedenkort an die ehemalige zentrale Hinrichtungsstätte der DDR in der Arndtstraße ist Teil des Großprojekts. Neben der Sanierung der Bestandsgebäude für Büros und einen Asservatenbereich wurde auch ein Neubau im Innenhof errichtet, wo weitere Büros und Archive untergebracht sind. Im Jahr 2021 zog die Staatsanwaltschaft schließlich dort ein.

Umzug der Staatsanwaltschaft war die erste Etappe

Ein erstes Etappenziel des ursprünglich mehr als 40 Millionen Euro teuren Projekts war damit geschafft, die nächsten Segmente werden nicht weniger anspruchsvoll. Im zweiten Bauabschnitt geht es um die bedarfsgerechte Unterbringung des Amtsgerichts inklusive Grundbuchamt. Der dritte Bauabschnitt umfasst dann ein Fachgerichtszentrum, unter dessen Dach Verwaltungsgericht, Sozialgericht und Arbeitsgericht unterkommen sollen.

Damit verbunden sind offenbar einige durchaus umfangreiche Zwischenschritte. So soll das Amtsgerichtsgebäude nach Angaben des SIB saniert werden. Aus diesem Grund werde „derzeit noch zur Schaffung der Baufreiheit ein geeignetes, innerstädtisches Ausweichquartier gesucht“, hieß es seitens der SIB. „Daher können keine Angaben zu einer Zeitschiene als auch hinsichtlich der Kostenentwicklung gemacht werden.“

Das vorgesehene Fachgerichtszentrum in der Bernhard-Göring-Straße befinde sich laut SIB „in der Phase der Entwurfsplanung mit sich anschließender Ausführungsplanung“. Weil aktuell offenbar noch einige Unklarheiten vorherrschen, gebe es „in Abhängigkeit vom Baubeginn des Fachgerichtszentrums unterschiedliche Überlegungen zur zwischenzeitlichen Unterbringung der Fachgerichte bis zum Umzug in das neue Justizgebäude“. Während Arbeitsgericht und Sozialgericht wohl an ihren bisherigen Standorten im Zentrum-Nord bleiben können, bis der Neubau bezugsfertig ist, müssen sich Leipzigs Verwaltungsrichter auf eine neue Umgebung einstellen.

Freistaat sucht Ausweichquartiere für Justizbehörden

Die Curt-Thorer-Villa aus dem 19. Jahrhundert in der Leutzscher Rathenaustraße, wo das Verwaltungsgericht sei vielen Jahren residiert, hält dem Vernehmen nach den Anforderungen an ein modernes Justizgebäude nicht mehr stand. Daher wird nach Auskunft des SIB „bereits jetzt aktiv nach einer alternativen Unterbringung gesucht, da ein Verbleib in der bisherigen Anmietung nicht möglich ist“. Bisher gebe es aber weder ein konkretes Ausweichquartier noch einen Umzugstermin.

Wenn das neue Domizil für die Fachgerichte fertiggestellt ist, können diese aber zunächst noch nicht umziehen. „Der dritte Bauabschnitt, das Fachgerichtszentrum, wird nach Umsetzung der Neubaumaßnahme zuerst durch das Landgericht Leipzig zur Interimsunterbringung während der geplanten Baumaßnahme im Bestandsgebäude des Landgerichts bezogen“, so die sächsischen Immobilien-Verwalter. Erst wenn dort die Sanierung abgeschlossen ist, hieß es, könnten die Fachgerichte ihren künftigen Dienstsitz in der Alfred-Kästner-Straße 47 beziehen.

