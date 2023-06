﻿Drohender Jobverlust: Verurteilter JVA-Beamter wehrt sich gegen Richterspruch

Ein sächsischer Justizvollzugsbeamter ist im Zusammenhang mit Ausschreitungen von Hooligans und Rechtsextremen in Leipzig-Connewitz in zwei Instanzen verurteilt worden. Weil ihm damit auch der Verlust seines Jobs droht, geht der Fall nun ans Oberlandesgericht.

Leipzig. Er muss weiter um seinen Job im Gefängnis fürchten: Kersten H. (37), Beamter im Dienst des sächsischen Justizvollzugs, ist auch im Prozess am Landgericht wegen der Teilnahme an den Ausschreitungen von Hooligans und Rechtsextremen in Leipzig-Connewitz zu einer Bewährungsstrafe verurteilt worden. Jetzt sucht er die finale Entscheidung am sächsischen Oberlandesgericht (OLG).