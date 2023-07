K.-o.-Tropfen im Getränk: Kein Einzelfall in Leipziger Club-Szene

Guten Abend, liebe Leserinnen und Leser,

der Fall aus dem Club Elipamanoke sorgte vor einigen Tagen für Aufregung. Danach sollen im Juni sollen zwei Personen versucht haben, eine Frau unter den Einfluss von K.o.-Tropfen zu setzen, sie von ihren Begleitern zu trennen und dann auf die Toilette zu bringen. Das Eingreifen aufmerksamer Gäste verhinderte glücklicherweise Schlimmeres.

Der Missbrauch von Drogen in Getränken ist leider kein Einzelfall, wie die Recherchen von LVZ-Reporter Josa Mania-Schlegel zeigen. Sechs weitere Clubs in Leipzig berichten von ähnlichen Vorfällen aus der Vergangenheit. Doch auch wenn die Mittel begrenzt sind, um die Betäubung durch K.-o.-Tropfen zu verhindern: Ganz hilflos sind die Clubbetreiber nicht. So gibt es beispielsweise spezielle Strohhalme, die sich bei einem Kontakt mit einem drogenverseuchten Getränk verfärben. Andere kontrollieren mehrmals die mitgebrachten Taschen und wollen so das Risiko reduzieren.

Ganz ausschließen lässt sich die Gefahr dennoch nicht. Oder, wie es eine Clubsprecherin ausdrückt: „Es ist unrealistisch, dass man allen Gästen unter die Fußsohlen guckt.“ Eine Clubnacht mit ihrer intimen Stimmung, so die Sprecherin, funktioniere nur dann, wenn möglichst viele auf sich selbst und aufeinander achtgeben.

Der Umzug eines Schaufelradbaggers der Mibrag von einem ins andere Abbaufeld des Tagebaus „Vereinigtes Schleenhain“ stößt auf reges Interesse. Immerhin quert der Koloss die B176 nahe Groitzsch. © Quelle: Thomas Kube

Ein Superbagger auf Reisen: Es ist ein Spektakel, das nur alle paar Jahre zu erleben ist: der Umzug eines Schaufelradbaggers. Am Mittwoch sind dafür Hunderte Schaulustige nach Groitzsch (Landkreis Leipzig) gepilgert. Die Mibrag hat einen wahren Koloss auf die Reise geschickt. Die strotzt vor Hindernissen – wie der B176. Es ist ein Spektakel, das nur alle paar Jahre zu erleben ist: der Umzug eines Schaufelradbaggers. Am Mittwoch sind dafür Hunderte Schaulustige nach Groitzsch (Landkreis Leipzig) gepilgert. Die Mibrag hat einen wahren Koloss auf die Reise geschickt. Die strotzt vor Hindernissen – wie der B176. Hier geht‘s zu unserem Vorort-Bericht

„Nehmen Sie nur das Nötigste mit!“ Am Flughafen Leipzig kommen weiterhin Urlauber an, die vor dem Großbrand auf der griechischen Ferieninsel Rhodos evakuiert worden sind. Am Flughafen Leipzig kommen weiterhin Urlauber an, die vor dem Großbrand auf der griechischen Ferieninsel Rhodos evakuiert worden sind. Sie berichten unserem Reporter von teils chaotischen Rettungseinsätzen, sind aber auch froh, selbst ohne Gepäck erst mal wieder in der Heimat zu sein.

Jeder fünfte Mann in Leipzig arbeitet Teilzeit: Ist das eine Chance oder eine fatale Entwicklung? Die Gewerkschaften sind da zwiegespalten, die Arbeitgeber sehen dagegen eine Gefahr für unseren Wohlstand, wenn immer mehr Menschen verkürzt arbeiten gehen. Ist das eine Chance oder eine fatale Entwicklung? Die Gewerkschaften sind da zwiegespalten, die Arbeitgeber sehen dagegen eine Gefahr für unseren Wohlstand, wenn immer mehr Menschen verkürzt arbeiten gehen. Mein Kollege Andreas Dunte hat recherchiert und eine spannende Analyse über den Trend zur Teilzeit aufgeschrieben.

Neue Aufnahmen für Leipzig-Karte: Die Kamera-Fahrzeuge von Google sind wieder unterwegs - und aktualisieren die Ansichten für ihr Programm Street View. Was ist neu und wo fahren die Fahrzeuge lang? Die Kamera-Fahrzeuge von Google sind wieder unterwegs - und aktualisieren die Ansichten für ihr Programm Street View. Was ist neu und wo fahren die Fahrzeuge lang? Emma Schmidt hat nachgehakt - auch zu der Frage, wie man den Aufnahmen widersprechen kann.

Klage gegen Corona-Verbote für Konzerte: Die Sängerin Julia Neigel klagt gegen den Freistaat wegen Unwirksamkeit der sächsischen Corona-Schutzverordnung. Neigel will dabei die Unwirksamkeit der sächsischen Corona-Schutzverordnung vom 5. November 2021 erreichen. Diese hatte unter anderem Großveranstaltungen untersagt.

Sommerkabarett der Pfeffermühle. Meigl Hoffmann als Museumswärter Manfred Subbotnik, der die Mona Lisa bewacht und dabei Land und Leute bedenkt - da sind die Lacher garantiert. Das Stück „Geölter Witz - am Rahmen der Mona Lisa“ beginnt um 20 Uhr in Webers Hof. Karten gibt es an der Abendkasse.

