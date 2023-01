﻿Kabeldiebstahl: Schienenersatzverkehr zwischen Leipzig und Chemnitz

Aufgrund eines Diebstahl von Kabeln an der Bahnstrecke zwischen Leipzig und Chemnitz sind am Mittwochmorgen mehrere Züge ausgefallen. Später wurde Schienenersatzverkehr eingerichtet.

Leipzig. Auf der Bahnstrecke zwischen Leipzig und Chemnitz ist es am Mittwochmorgen zu erheblichen Behinderung gekommen. Wie ein Sprecher der Mitteldeutschen Regiobahn (MRB) erklärte, seien in der Nähe von Burgstädt (Mittelsachsen) offenbar Kabel an der Strecke gestohlen worden, woraufhin die Züge nicht weiterfahren konnten und zum Teil auch bereits am Leipziger Hauptbahnhof ausfielen.