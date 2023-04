﻿Kajak-Unfall schockiert Leipzig und wirft Fragen auf

Das Unglück der beiden Kajak-Fahrer am Mittwoch hat viele Leipzigerinnen und Leipziger erschüttert. Wäre dieser Unfall vermeidbar gewesen? Keine leichte Frage, findet LVZ-Redakteurin Fabienne Küchler.

Leipzig. Es ist für viele die perfekte Freizeitaktivität in den warmen Monaten: Sonnenbrille auf, ein Paddel in die Hand und los geht’s, auf paradiesische Erkundungstour durch Leipzigs Wasserstraßen. Doch genau so eine Kajaktour endete für zwei Männer am Mittwoch in einer Tragödie, die nur einer der beiden überlebte. Viele in der Stadt, die auch für ihren Wassersport bekannt ist, stehen unter Schock. Erschüttert darüber, dass jemand mit nur 31 Jahren aus dem Leben gerissen werden kann. Schockiert darüber, dass es bei einer so beliebten Aktivität passierte, die viele Menschen im Sommer genießen.