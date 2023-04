Ursache unklar

Nach Unfall an Leipziger Wehr: Kajakfahrer stirbt in Klinik

An diesem Wehr in Leipzig-Lindenau ereignete sich am Mittwochvormittag ein tragischer Kajak-Unfall.

Nach einem Bootsunfall in Leipzig ist ein 31-jähriger Mann gestorben. Er war am Mittwoch mit einem Einer-Kajak an einem Wehr im Stadtteil Lindenau gekentert und erlag später seinen Verletzungen in einer Klinik.