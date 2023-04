Kajak-Unfall in Leipzig: Paddler kentern am Luppewehr

Leipzig. In einem Kanal im Leipziger Westen in Höhe Luppewehr sind am Mittwochvormittag gegen 11 Uhr zwei Kajak-Fahrer gekentert. Eine der beiden Personen musste in ein Krankenhaus gebracht werden. So teilte es die Polizei am Mittag mit. Der zweite Kajak-Fahrer sowie ein Ersthelfer blieben dabei unverletzt. Die Feuerwehr habe die verunglückten Personen aus dem Wasser gerettet.

Wie es zu dem Unfall nahe der Zschocherschen Straße kam, sei bisher noch unklar. Laut LVZ-Informationen gelangten die beiden Paddler möglicherweise in ein Wehr. Genauere Infos zum Ort und den Betroffenen sind am Mittag ebenfalls nicht bekannt.

Die Einsatzkräfte der Wasserschutzpolizei und der Feuerwehr sind zu diesem Zeitpunkt noch vor Ort.