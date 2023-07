﻿Kampf gegen den Klimawandel: Seien Sie keine Egoisten

Kommentar

Die Fakten sprechen für sich, auch in Leipzig: Der Klimawandel hat an Dynamik gewonnen, seit Anfang der 1990er-Jahre steigen die Temperaturen signifikant an. Die Zeit, in der solche Erkenntnisse schulterzuckend zur Kenntnis genommen werden können, ist vorbei, argumentiert LVZ-Redakteur Matthias Puppe.

