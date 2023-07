29. José-Carreras-Gala steigt im Dezember in Leipzig

Bach300 in Leipzig

Hochkarätige Konzertreihe mit Bach-Kantaten beginnt am 273. Todestag in der Thomaskirche

In der Thomaskirche beginnt am 28. Juli eine Konzertreihe, in der renommierte Bach-Interpreten bis Mai monatlich all die Kantaten präsentieren, die Johann Sebastian Bach in seinem ersten Leipziger Amtsjahr komponierte.