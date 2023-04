﻿Kampfjets über Sachsen – Das kommt bei der Übung „Air Defender“ auf Bürger zu

Leipzig/Sachsen. Es wird die größte Übung der deutschen Luftwaffe seit 1949. Mehr als 20 Nationen, darunter viele Nato-Mitglieder, trainieren für fast zwei Wochen den Ernstfall über Deutschland. Vier Jahre dauerten die Vorbereitungen. Mitte Juni ist es soweit. Auch sächsische Regionen gehören zum Übungsgebiet. Die Bewohnerinnen und Bewohner müssen sich auf viel Fluglärm einstellen. Die LVZ beantwortet die drängendsten Fragen.

Warum wird geflogen?

Bei der Übung „Air Defender 23“ verlegt der U.S. National Guard im Juni über 100 Luftfahrzeuge nach Deutschland. Im Laufe der folgenden zwei Wochen werden 24 Nationen mit insgesamt über 220 Fluggeräten gemeinsame Luftoperationen üben. Die Aktion findet unter deutscher Führung und mit Beteiligung der Nato statt, heißt es von der Bundeswehr. Die verbündeten Streitkräfte trainieren die internationale Verteidigung gemeinsam in einem realen Übungsraum – sprich in Deutschland.

Ziel sei es, die Kooperation der teilnehmenden Nationen zu optimieren und auszuweiten und gleichzeitig Stärke im Bündnis zu zeigen.„Mit Air Defender 2023 zeigen wir, dass Deutschland Führung kann und wir mehr Verantwortung übernehmen“, unterstrich der Inspekteur der Luftwaffe Ingo Ger­hartz Anfang April in Berlin.

Die Luftwaffe rechnet mit rund 10 000 Übungsteilnehmerinnen und -teilnehmern und mit bis zu 210 Fluggeräten wie Jets, Hubschraubern und Drohnen aus Belgien, Finnland, Frankreich, Italien, Spanien, der Türkei, den USA, Großbritannien und weiteren. Alleine die USA schickt mehr als 100 Flugzeuge – was die größte Verlegung dieser Art seit Bestehen des Nato-Militärbündnisses bedeutet.

Wo wird geflogen?

Die teilnehmenden Nationen werden hauptsächlich Einsätze von den Standorten Jagel/Hohn in Schleswig-Holstein, Wunstorf in Niedersachsen, Lechfeld in Bayern, Spangdahlem in Rheinland-Pfalz, Volkel in den Niederlanden und Cáslav in der Tschechischen Republik starten. Die drei Hauptdrehkreuze während „Air Defender 23“ sind Jagel/Hohn, Wunstorf und Lechfeld. Die Übungen werden hauptsächlich in drei Flugkorridoren über Deutschland durchgeführt: die sogenannten Übungsräume Nord, Süd und Ost.

Für die „Air Defender 23“-Manöver gibt es drei Übungsräume Nord, Süd und Ost. © Quelle: Luftwaffe/Bundeswehr

„Übungsraum Ost“ erstreckt sich von der Ostsee über weite Teile von Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, Berlin und Sachsen – genauer gesagt: Südwestsachsen. Der etwa 150 Kilometer lange Korridor reicht von Plauen über Zwickau und Chemnitz, bevor ein Knick in nordöstlicher Richtung über Riesa Richtung Berlin führt, wie Recherchen der Freien Presse zeigen. Demnach befindet sich Leipzig nicht im Übungsgebiet.

Bisher sei der „Übungsraum Ost“ allerdings nur eine grobe Angabe. Welche Bereiche genau betroffen sind, das könne man zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen, erklärt Stefan Jaekel, Pressesprecher für die Region Ostdeutschland der Deutschen Flugsicherung (DFS) gegenüber der LVZ. Eine der Hauptaufgaben der DFS ist es, für den Mindestabstand zwischen Flugzeugen und somit für Sicherheit in der Luft zu sorgen.

Aktuell befänden sich Vertreter des beteiligten Militärs, private Flugairlines und die DFS in Gesprächen über den konkreten Übungsraum für die Air Defender-Manöver – auch jene über Sachsen und Mitteldeutschland. In ein bis zwei Wochen könne man mit Ergebnisse rechnen, so Jaekel.

Wann wird geflogen?

Die Luftwaffen-Großübung findet vom 12. bis 23. Juni statt. Die drei Übungsräume sollen täglich zeitversetzt beflogen werden. Nach aktuellen Planungen der Luftwaffe wird der Übungsraum Ost zwischen 11 und 13, der Übungsraum Süd zwischen 14 und 16 und der nördliche Übungsraum zwischen 17 und 19 Uhr für die militärische Nutzung reserviert sein. Je eine Stunde vor und nach den Übungen ist der Luftraum aus Sicherheitsaspekten für den zivilen Luftverkehr zusätzlich gesperrt. Am Wochenende finden keine Übungsflüge statt, versichert die Luftwaffe.

Welche Auswirkungen hat „Air Defender 23“ auf Sachsen?

In den fast zwei Wochen komme es täglich zu rund 250 Starts, verrät der Inspekteur der Luftwaffe Ingo Gerhartz. Die Luftwaffe werde nach eigener Ankündigung alles dafür tun, um die Belastungen durch die Starts für die Bevölkerung so gering wie möglich zu halten. Die Übungsanteile würden hauptsächlich über Nord- und Ostsee geflogen.

Von den Flugverbotszeiten und -zonen werden neben zivilen Flügen auch Frachtflüge betroffen sein. Ingo Gerhartz fügt hinzu: „Wir fliegen an zehn Tagen im gesamten Übungszeitraum. Zehn von 365 Tagen. Ich denke, das ist ein hinnehmbarer Anteil für die Verteidigung unserer aller Freiheit und Demokratie“,

Neben dem Fluglärm, der von circa 10 bis 14 Uhr zu hören sein wird, müssen sich die Menschen in Sachsen auch auf Änderungen der privaten Flüge einstellen. Es lohnt daher, sich im Vorfeld über möglicherweise veränderte Abflug- und Landezeiten vom Flughafen Leipzig/Halle zu informieren.