﻿Kann ich meinen Enkel enterben? Was LVZ-Leser im Notar-Forum wissen wollten

Leipzig. Volle LVZ-Kuppel beim Leserforum in Kooperation mit der Notarkammer Sachsen am Dienstagabend im Medienhaus Peterssteinweg: Die Notarinnen Sophie Freier (Borna) und Carla Kühne (Leipzig) und Notar Robert Kopf (Torgau) gaben auf dem Podium (Moderation Sven Kochale, MDR aktuell) Auskunft zum Thema Pflichtteil, Erbe und Testament. Viele Leserinnen und Leser meldeten sich live zu Wort und wollten auch vorab per Mail Tipps von der Notarkammer zu ihren persönlichen Erbangelegenheiten. Die LVZ dokumentiert die wichtigsten Fragen und Antworten. Über www.lvz.de kann das Leser-Forum auch noch einmal komplett verfolgt werden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wer kann den Pflichtteil verlangen, und wie hoch ist ein Pflichtteil?

Pflichtteilsberechtigt sind nur Ehegatten, Abkömmlinge und unter Umständen die Eltern des Erblassers. Der Pflichtteil ist ein Anspruch auf Zahlung von Geld in Höhe des hälftigen Wertes des gesetzlichen Erbteils. Der Pflichtteilsanspruch richtet sich gegen die Erben. Er muss von den Berechtigten ausdrücklich bei den Erben geltend gemacht werden. Wie hoch der tatsächliche Betrag ist, den der Pflichtteilsberechtigte verlangen kann, hängt vom Wert des Nachlasses ab. Nicht immer kommt es dabei für die Berechnung der Höhe des Pflichtteils allein auf die Verhältnisse zum Zeitpunkt des Erbfalls an. So können unter bestimmten Voraussetzungen etwa auch Schenkungen, die zu Lebzeiten vorgenommen wurden, bei der Berechnung des Pflichtteils zu berücksichtigen sein.

Volle Kuppel: Das LVZ-Forum mit der Notarkammer Sachsen stieß auf großes Leser-Interesse. © Quelle: Dirk Knofe

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Kann ich den Pflichtteil ausschließen, z.B. wenn überhaupt kein Kontakt (mehr) zum Pflichtteilsberechtigten besteht?

Eine Entziehung des Pflichtteils ist nur in seltenen Ausnahmefällen möglich, z.B. bei einer schweren Straftat gegen den Erblasser. Ansonsten ist der Ausschluss grundsätzlich nur unter Mitwirkung des Pflichtteilsberechtigten möglich, wie durch einen notariell zu beurkundeten Pflichtteilsverzicht. In einem Testament vorgesehene sogenannte Pflichtteilsstrafklauseln führen nicht dazu, dass der Pflichtteil ausgeschlossen wird. Es soll dem Pflichtteilsberechtigten vielmehr gewissermaßen schmackhaft gemacht werden, den Pflichtteil nicht geltend zu machen, etwa dadurch, dass er andernfalls beim Tod des überlebenden Ehegatten nicht als dessen Erbe eingesetzt wird, und somit auch dann nur den Pflichtteil erhält.

Pflichtteil und Testamentsänderung

Gibt es Möglichkeiten, den Pflichtteil zu reduzieren?

Schenkungen zu Lebzeiten können helfen, den Pflichtteil zu mindern. Jedoch wird der Wert der Schenkung zunächst wieder dem Nachlass zugerechnet (sog. fiktiver Nachlass), wenn zwischen Schenkung und Tod weniger als 10 Jahre vergangen sind. Der in einem solchen Fall dem Nachlass hinzuzurechnende Betrag wird allerdings jährlich um 10 Prozent des Wertes des verschenkten Gegenstandes reduziert, bis nach 10 Jahren eine Hinzurechnung vollständig ausscheidet.Behält sich aber der Schenker im Zuge der Übertragung umfangreiche Rechte (z.B. ein Nießbrauchsrecht) vor, beginnt die 10-Jahresfrist nicht zu laufen. Bei Schenkungen an den Ehegatten läuft die 10-Jahresfrist überhaupt nicht. Schenkungen an den Ehegatten werden also immer dem Nachlass wieder hinzugerechnet. Eine Anrechnung von früheren Zuwendungen auf den späteren Pflichtteil des Beschenkten funktioniert wiederum nur, wenn dies im Zeitpunkt der Zuwendung nachweisbar so bestimmt worden ist. Nachträglich nur noch im Einvernehmen mit dem Beschenkten möglich.

Der Leipziger Notar Professor Matthias Wagner eröffnete im Namen der Sächsischen Notarkammer das Leser-Forum. © Quelle: Dirk Knofe

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Kann ich als Überlebender nach dem Tod meines Ehepartners ein notarielles Testament auch handschriftlich ändern?

Grundsätzlich kann man ein notarielles Testament auch handschriftlich ändern. Geht es um das Vererben eines größeren Vermögens oder einer Immobilie empfiehlt sich der Gang zum Notar. Wenn Sie den Schlusserben ändern wollen, sollten Sie in jedem Fall einen Notar befragen, der mit Ihnen das Testament ändert oder ein neues Testament aufsetzt. Dabei kommt es darauf an, ob Sie sich von der Bindungswirkung des Testamentes gegenseitig befreit haben bzw. ein entsprechender Änderungsvorbehalt enthalten ist. Das muss im Vorfeld geprüft werden.

Berechnung des Pflichtteils

Ich habe eine Tochter aus erster Ehe, bin wieder verheiratet und mein Ehemann hat einen Sohn aus erster Ehe. Wir haben uns gegenseitig zu Alleinerben und beide Kinder gleichberechtigt als Schlusserben eingesetzt. Nach dem Erstverstorbenen kann ja jedes Kind theoretisch seinen Pflichtanteil geltend machen. Ist mit dem Pflichtanteil das Erbrecht im Schlusserbfall verwirkt oder erben beide Kinder zu je 50 Prozent? Wird dabei der bereits erhaltene Pflichtteil gegengerechnet?

Das Kind, was den Pflichtteil verlangt, bekäme im Ergebnis mehr, weil es im Schlusserbfall nicht automatisch enterbt ist. Auch eine Anrechnung oder ein Gegenrechnen findet grundsätzlich nicht statt. Dies müsste im Testament so bestimmt sein (z.B. Pflichtteilsstrafklausel). Alternativ könnten Sie alle einen Erbvertrag mit Pflichtteilsverzicht unter Einbeziehung der Kinder schließen, damit alle Beteiligten Sicherheit haben.

Wir sind ein kinderloses Ehepaar ohne Testament und besitzen gemeinsam eine selbst genutzte Immobilie. Wir beide stehen im Grundbuch. Wenn einer verstirbt, kann der Überlebende die Immobilie verkaufen?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Es muss ein Erbschein beantragt werden. Neben dem überlebenden Ehegatten sind die Eltern des Verstorbenen Erben geworden. Es ist somit eine Erbengemeinschaft entstanden.Leben die Eltern nicht mehr, so treten an ihre Stelle auch die Geschwister des Erblassers. Nur gemeinsam in Erbengemeinschaft kann der Überlebende die Immobilie veräußern, nicht allein.

Anschaulich: Notarin Dr. Sophie Freier (Borna) berichtete von Fällen aus ihrer Praxis. © Quelle: Dirk Knofe

Enkelkinder und die Erbschaft

Wir haben eine Tochter. Sie hat wiederum 4 Kinder. Unsere Tochter wird einmal unsere Alleinerbin. Können wir eines der Enkelkinder für immer vom Erbe ausschließen?

Wird ihre Tochter Alleinerbin, weil Sie sie überlebt, vermischt sich das von Ihnen hinterlassene Vermögen mit dem Vermögen der Tochter. Die Frage, wer dann später nach Ihrer Tochter Erbe wird, richtet sich nicht mehr nach Ihrer Erbfolge, sondern nach der Erbfolge nach Ihrer Tochter. Hierauf haben Sie also grundsätzlich keinen Einfluss. Es gibt aber Gestaltungen, die es ermöglichen, dass das von Ihnen ererbte Vermögen bei Ihrer Tochter als getrennte Vermögensmasse erhalten bleibt und bei deren Ableben nur an bestimmte Enkelkinder fällt (Stichwort: Vor- und Nacherbfolge). Pflichtteilsansprüche stehen dem Enkelkind, welches nicht (Nach-)Erbe wird, nicht zu. Anders stellt es sich aber wiederum dar, wenn Ihre Tochter vor Ihnen verstirbt. Dann treten alle vier Enkelkinder in der gesetzlichen Erbfolge in die Position Ihrer Tochter ein. Auch dann können Sie bestimmen, welche Enkelkinder Erben werden sollen. Dem enterbten Enkelkind stünde dann aber ein Pflichtteilsanspruch zu.

Die Rechte des Lebensgefährten

Wir wollen meiner Mutter ein lebenslanges Wohnrecht in unserer Wohnung einräumen. Bleibt das Nutzungsrecht bestehen, auch wenn diese Wohnung verkauft wird oder wäre ein Nießbrauchrecht besser?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Mit einem Nießbrauchrecht hat Ihre Mutter mehr Rechte, aber auch die Pflichten bleiben. Sie darf bspw. die Wohnung vermieten und die Mieteinnahmen behalten bzw. diese zur Finanzierung Ihres Pflegeheimplatzes verwenden. Das Wohnrecht muss sie in der Wohnung ausüben. Beide Rechte bleiben auch mit einem neuen Eigentümer der Wohnung bestehen. Beim eingeräumten Wohnrecht sollten Sie darauf achten, dass eine Kündigung auf Eigenbedarf ausgeschlossen wird. Das Nießbrauchrecht wie auch das Wohnrecht sollte mit dem Tod Ihrer Mutter oder bei Aufgabe enden. Dazu muss die Ausgestaltung beider Rechte genau den Gegebenheiten angepasst sein.

Ich bin Eigentümerin eines Wohnhausgrundstücks. Mein Lebensgefährte wohnt bei mir, hat aber keinen Mietvertrag in meinem Haus. Wir teilen uns die Nebenkosten und kleine Reparaturen. Wir wohnen seit über 10 Jahren zusammen. Wenn ich sterbe und nichts Schriftliches hinterlasse: Welche Rechte hat mein Lebensgefährte? Hat er eine gewohnheitsrechtliche Position?

Ohne etwas „Schriftliches“ hat Ihr Lebensgefährte keine Rechte, insbesondere kein gesetzliches Erbrecht, anders bei Eheschließung. Auch gewohnheitsrechtlich ergibt sich hier keine Rechtsposition. Allenfalls könnte ein wie auch immer geartetes Nutzungsverhältnis auf die Erben als Verpflichtete übergehen. Vorsorgend kommt in Betracht ihrem Lebensgefährten ein lebzeitig bestelltes Wohnungsrecht oder aber Wohnungsrechtsvermächtnis im Testament einzuräumen. Hierbei sollten Sie unbedingt eine mögliche Erbschaft- und Schenkungsteuer beachten.

Testament und vorsorgende Maßnahmen

Ich habe bereits ein Testament errichtet, um meine Erbfolge zu regeln. Sollte ich daneben noch weitere vorsorgende Maßnahmen für den Notfall treffen?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Neben einer testamentarischen Verfügung ist eine Vorsorgevollmacht wichtig. In dieser legen Sie fest wer Sie, in vermögensrechtlichen, persönlichen und gesundheitlichen Fragen vertreten soll. Daneben sollte auch eine Patientenverfügung errichtet werden. In dieser können Sie für den Fall Ihrer Entscheidungsunfähigkeit festlegen, wie viel medizinische Versorgung Sie haben möchten, wenn Sie schwer und aussichtslos erkrankt sind. Egal ob Vorsorgevollmacht, Betreuungs- oder Patientenverfügung – verlassen Sie sich nicht auf vorgefertigte Formulare, auf denen Sie angeblich nur noch unterschreiben müssen. Die meisten dieser Vordrucke enthalten allerdings nicht die notwendigen exakten Angaben, sodass diese Ihnen und Ihren Angehörigen im Ernstfall nicht weiterhelfen. Gehen Sie deshalb rechtzeitig zum Notar und besprechen Sie mit ihm in aller Ruhe Ihre Wünsche und Vorstellungen.

Von André Böhmer und Karen Arnold