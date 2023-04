﻿Kajak-Unfall schockiert Leipzig und wirft Fragen auf

Leipzig. Es ist für viele die perfekte Freizeitaktivität in den warmen Monaten: Sonnenbrille auf, ein Paddel in die Hand und los geht’s, auf paradiesische Erkundungstour durch Leipzigs Wasserstraßen. Doch genau so eine Kajaktour endete für zwei Männer am Mittwoch in einer Tragödie, die nur einer der beiden überlebte. Viele in der Stadt, die auch für ihren Wassersport bekannt ist, stehen unter Schock. Erschüttert darüber, dass jemand mit nur 31 Jahren aus dem Leben gerissen werden kann. Schockiert darüber, dass es bei einer so beliebten Aktivität passierte, die viele Menschen im Sommer genießen.

Der Unfall weckt bei langjährigen Leipzigerinnen und Leipzigern traurige Erinnerungen an das Nachwuchsruderboot, das vor 15 Jahren das Palmenwehr hinabstürzte – mitsamt der fünf Kinder, die sich an Bord befanden. Eines der Verunglückten starb, eines trug bleibende Schäden davon. Eine unfassbare Tragödie.

Nach solchen Ereignissen schwebt vor allem immer eine Frage im Raum: Hätte das Unglück verhindert werden können? Eine Antwort darauf zu finden ist meist nicht leicht. Alles, was man selbst am Ende tun kann, ist sich gut vorzubereiten – nur auf ausgeschilderten Wasserwegen zu paddeln, sich die Kraft gut einzuteilen, und nicht mit Leichtsinn in ein Boot zu steigen.