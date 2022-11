﻿Kanzler Scholz live in der LVZ-Kuppel – Leser können Fragen stellen

Das ging schnell: Schon kurz nach Ankündigung war der Leipziger Talkabend mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) in der LVZ-Kuppel ausverkauft. Leserinnen und Leser können sich aber für die Veranstaltung am 11. November noch einbringen – in dem sie vorab Fragen stellen.

Will seine Politik in Leipzig in der LVZ-Kuppel erklären: Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) ist am 11. November prominenter Gast der Talkreihe „RND vor Ort“.

Leipzig. Prominenter politischer Besuch in der Kuppelhalle der Leipziger Volkszeitung: Mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) steht am 11. November ab 18 Uhr erstmals ein Regierungschef live im Medienhaus im Peterssteinweg Rede und Antwort bei einer großen Podiumsdiskussion. Scholz ist Gast der Talkreihe „RND vor Ort“ und wird zu aktuellen bundespolitischen Themen Stellung beziehen. Den Abend in Leipzig moderieren Eva Quadbeck, Vize-Chefredakteurin des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND), und LVZ-Chefredakteurin Hannah Suppa.

Großes Interesse am Scholz-Talk

Der öffentliche Scholz-Auftritt in Leipzig stößt auf großes Interesse. Schon kurz nach Ankündigung am vorletzten Montag war die LVZ-Veranstaltung restlos ausverkauft. Für Leserinnen und Leser, die keine Karten ergattern konnten und deshalb nicht live in der Kuppel dabei sein können, gibt es aber trotzdem noch gute Nachrichten: Denn erstens haben Sie an dem Abend die Chance, über lvz.de den Live-Stream vom Scholz-Talk zu verfolgen. Und zweitens können Sie dem Bundeskanzler auch persönliche Fragen vorab stellen.

Leser-Fragen per Mail möglich

Wollen Sie etwas zum angekündigte Entlastungspaket wissen und wie es den Bürgerinnen und Bürgern helfen kann? Haben Sie Angst vor einem kalten Winter und den Folgen, wenn vielleicht nicht mehr alle Haushalte mit Strom und Wärme versorgt werden können? Wie sehen Sie die Chancen der Bundespolitik, den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine mit diplomatischen Mitteln zu stoppen? Zu diesen natürlich auch anderen Sie bewegenden Themen können Sie den Bundeskanzler befragen. Schicken Sie uns dazu vorab Ihre Fragen – einfach per E-Mail an chefredaktion@lvz.de. Wir sind gespannt und freuen uns darauf!

Gauck war erster Gast in der RND-Reihe

Die Talkrunde mit Scholz bei der LVZ ist die zweite in Leipzig innerhalb der Reihe "RND vor Ort". Am 28. April war Alt-Bundespräsident Joachim Gauck der erste Gast und sprach in der LVZ-Kuppel vor allem über die militärische Verantwortung Deutschlands bei der Hilfe für die Ukraine. "Wenn wir nicht kämpfen wollen, können wir etwas mehr riskieren", sagte Gauck damals und löste damit eine rege Debatte aus. Im Rahmen von "RND vor Ort" trat zuletzt am 15. September Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) bei der Hannoverschen Allgemeinen (HAZ) auf und diskutierte mit Leserinnen und Lesern.

