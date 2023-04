﻿Kaputter Weg in Leipzig-Baalsdorf – Anwohner fordern: „Reden Sie mit uns, Herr Jung!“

Eine teure Flickschusterei bei zwei Anliegerwegen in Leipzig-Baalsdorf bringt Anwohner in Rage: Die Stadt gebe viel Geld für Reparaturen aus, aber schon nach sechs Wochen seien die Schlaglöcher wieder da. Nach 20 Jahren Ärger soll jetzt Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD) eingreifen.

Leipzig. In Baalsdorf haben die Anwohner des Walter-Günther-Wegs immer mehr Problem mit ihrem Straßenbelag: Seit Jahren wird dieser von der Stadt mit einer Schotterdecke geflickt, aber das für diese Ausbesserungen verwendete Mineralgemisch wird in wenigen Woche wieder herausgewaschen. Auch die Zustände „Am hohen Graben“ werden kritisiert. Anlieger haben deshalb schon an Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD) geschrieben. In der Stadtverwaltung heißt es, die Forderung der Anlieger sei weder kurz- noch mittelfristig zu erfüllen.

Reparatur hielt nur sechs Wochen

„Die letzte Notreparatur hat erst Mitte Januar stattgefunden“, beschreibt Anwohner André Schmidt aus dem Walter-Günther-Weg 5 die Situation. Aber nach nur sechs Wochen müssten die Anlieger schon wieder „von Schlagloch zu Schlagloch fahren“. Und sobald Trockenheit herrsche, werde die feine Splittschicht, die sich auf der Schotterdecke ablagert, von schnell fahrenden Paketdiensten zu Staubwolken aufgewirbelt. Das Straßen- und Tiefbauamt müsse endlich nachhaltig handeln, heißt es.

Das Fass endgültig zum Überlaufen gebracht hat, dass der Eigenbetrieb Stadtreinigung Leipzig nicht mehr alle Abfallbehälter an den Hauseingängen abholt. „Dadurch müssen diese Anwohner ihre Abfallbehälter für Restmüll sowie die Gelben und Blauen Tonne über die geschlemmte Schotterdecke ohne Regenwasserabführung bis zur Hausnummer 19 zerren“, schildert Anlieger Schmidt. „Mit Restmülltonnen ist das vor allem im Winter und bei dieser schlechten Straßenoberfläche ein besonders schwieriges Unterfangen. Für einzelne Anwohner beträgt die Strecke bis zu 250 Meter.“

Schmidt & Co. beklagen auch, dass die Fahrbahnen jährlich in die Höhe wachsen, weil die Stadt jedes Jahr zweimal die Schotterdecke auftragen lässt, um die Schlaglöcher zu beseitigen. „Einige Anliegergrundstücke liegen bereits 15 Zentimeter unter Straßenniveau“, sagt Schmidt. Die Folge: Wenn es regnet, läuft das Regenwasser von der Straße in die Grundstücke. Auch Ortsvorsteherin Annemarie Opitz fordert, die Stadt müsse die Schlaglöcher anders behandeln.

Rathaus: Keine Lösung in Sicht

Die Verkehrsexperten des Rathauses räumen ein, dass die Behandlung der ungebundenen Fahrbahnoberflächen „in der Regel nicht von langanhaltender Natur“ sei. Aber die letzte Instandsetzung sei im vierten Quartal 2022 erfolgt und aufgrund der damaligen Witterungsbedingungen nicht fachgerecht möglich gewesen. „Daher wurde entschieden, zunächst eine provisorische, punktuelle Instandsetzung durchzuführen“, so eine Sprecherin. „Die fachgerechte Instandsetzung sei nun für das 1. Halbjahr 2023 vorgesehen.“ Ein umfassender Ausbau könne aber „weder kurz- noch mittelfristig“ realisiert werden. Die Stadtreinigung habe ihre Leistungen reduziert, da in Teilbereichen die geforderte Durchfahrtsbreite von 3,55 Meter fehle.

André Schmidt ist damit nicht zufrieden. „Seit dem Winter 2002/2003 ist die Stadt informiert“, ärgert er sich. „Jährlich wird eine Flickschusterei im Wert von rund 16.000 Euro vorgenommen. Die Fahrbahn wird täglich als Schulweg genutzt, hat keine vollständige Beleuchtung und ist übersät mit Schlaglöchern. Pläne für einen Ausbau im Jahr 2021/2022 wurden sang- und klanglos fallen gelassen.“ Schmidt wendet sich direkt an den Stadtchef: „Herr Oberbürgermeister Jung, reden Sie endlich mit uns und lassen Sie uns gemeinsam an einer Lösung arbeiten. Wir wollen nicht noch einmal 20 Jahre vertröstet werden.“

Auch Stadträtin Sigrun Seidel (CDU) meint: „Es muss doch möglich sein, mit weniger aufwendigen Mitteln einen stabilen Straßenbelag aufzubringen und für den Ablauf der Niederschläge zur sorgen.“ Für AfD-Stadtrat Marius Beyer ist die Lage ebenfalls inakzeptabel. „Das Problem der unbefestigten Anliegerstraßen muss von der Stadtverwaltung grundsätzlich neu angegangen werden“. Gebraucht würden Lösungen, „die für die Bürgerschaft verträglich sind“.