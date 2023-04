Eine teure Flickschusterei bei zwei Anliegerwegen in Leipzig-Baalsdorf bringt Anwohner in Rage: Die Stadt gebe viel Geld für Reparaturen aus, aber schon nach sechs Wochen seien die Schlaglöcher wieder da. Nach 20 Jahren Ärger soll jetzt Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD) eingreifen.

Leipzig. In Baalsdorf haben die Anwohner des Walter-Günther-Wegs immer mehr Problem mit ihrem Straßenbelag: Seit Jahren wird dieser von der Stadt mit einer Schotterdecke geflickt, aber das für diese Ausbesserungen verwendete Mineralgemisch wird in wenigen Woche wieder herausgewaschen. Auch die Zustände „Am hohen Graben“ werden kritisiert. Anlieger haben deshalb schon an Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD) geschrieben. In der Stadtverwaltung heißt es, die Forderung der Anlieger sei weder kurz- noch mittelfristig zu erfüllen.