Gefährliche Komplikation beim Infarkt: Leipziger Studie könnte Therapie verändern

Leipzig. Der kardiogene Schock ist die gefährlichste Komplikation bei einem Herzinfarkt. Er betrifft etwa zehn Prozent der Patienten und führt in der Hälfte der Fälle zum Tod. Bislang kamen Patienten mit kardiogenem Schock an eine kleine Herz-Lungen-Maschine (Ecmo). Eine Leipziger Studie zeigt jetzt: Die Ecmo hilft in diesem Fall nicht – nach 30 Tagen gibt es keinen Unterschied bei der Sterblichkeit. Leiter der umfangreichen Forschungsarbeit ist Professor Holger Thiele, Direktor der Universitätsklinik für Kardiologie und stellvertretender Ärztlicher Direktor des Herzzentrums.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Es handele sich um die drittgrößte bislang erstellte Studie zum Thema, so Thiele. Untersucht wurden 420 Patienten in 44 Behandlungszentren in Deutschland und Slowenien. Die Hälfte war an die Ecmo angeschlossen, die andere Hälfte nicht. Nach 30 Tagen lag die Sterblichkeit bei Patienten mit Ecmo-Behandlung bei 47,8 Prozent, bei Patienten ohne Ecmo bei 49 Prozent – statistisch macht das keinen Unterschied.

„Bei der Ecmo führen wir große Kanülen in die Gefäße ein – das verursacht mehr Komplikationen wie Blutungen“, sagt Professor Holger Thiele, Direktor der Universitätsklinik für Kardiologie und stellvertretender Ärztlicher Direktor des Herzzentrums Leipzig. © Quelle: Christian Hüller

„Was wir jetzt tun, ist zu viel“

Bislang sei die Ecmo beim kardiogenen Schock üblich gewesen, um den Kreislauf aufrecht zu erhalten, erklärt Thiele. In den letzten zehn Jahren habe sich die Nutzung verzehnfacht – allerdings ohne, dass es einen wissenschaftlichen Beleg für eine Senkung der Sterblichkeit gegeben habe. Eigentlich habe man damit gerechnet, dass die Studie genau diesen Beweis liefert, so der Experte. Umso überraschender sei das Ergebnis, das nach Einschätzung Thieles Auswirkungen auf die Behandlungsleitlinien haben wird. „Ich bin relativ sicher, dass das, was wir jetzt tun, zu viel ist“, erklärt der Kardiologe. Zumal die Ecmo nicht nur teuer und aufwendig ist; mit ihrer Nutzung ist auch ein größerer körperlicher Eingriff verbunden. „Wir führen große Kanülen in die Gefäße ein“, erläutert Thiele, „das verursacht mehr Komplikationen wie Blutungen.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Diese Komplikationen hätten auch in der ausgiebigen Debatte mit der Ethik-Kommission eine Rolle gespielt. Denn natürlich sei die Frage diskutiert worden, ob der Verzicht auf eine Behandlung im Rahmen einer Studie vertretbar ist, wenn man doch eigentlich von ihrem Nutzen ausgeht. Mit dem nun vorliegenden Ergebnis dürften solche ethischen Bedenken aber vom Tisch sein.

Publikation in renommiertesten Medizin-Journalen

Die Studie wird aktuell auf der Jahrestagung der europäischen Gesellschaft für Kardiologie vorgestellt und im New England Journal of Medicine publiziert. Zeitgleich erscheint eine Metaanalyse im Fachjournal The Lancet, die Thieles Forschungen mit drei früheren Studien zum Thema vereint.

Der Leipziger Kardiologe punktet damit erneut in den zwei renommiertesten internationalen Medizinjournalen. Die aktuelle Studie ist bereits seine sechste in sechs Jahren als Leiter der Kardiologie am Herzzentrum, die in einer der beiden Publikationen erscheint. Thiele zählt nach Angaben der internationalen Datenbank Clarivate zu den weltweit am häufigsten zitierten Wissenschaftlern.

LVZ