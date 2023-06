﻿Baustopp auf der Leipziger Karlbrücke und Verbotsschilder für Radfahrer

Leipzig. Auf der Baustelle zur neuen Karlbrücke im Leipziger Stadtteil Schleußig ruhen aktuell die Arbeiten. Obgleich inzwischen ein weithin sichtbarer Bohrbagger an der mehr als 30 Meter langen Querung aufgestellt wurde, Containerbauten für Mitarbeiter nun ebenfalls vorhanden und notwendige Sicherungsarbeiten an unterirdischen Rohren abgeschlossen sind, kann es mit dem Abriss der alten Brücke noch nicht wie geplant losgehen.

Grund für den aktuellen Stopp ist laut Verkehrs- und Tiefbauamt (VTA) die fehlende Standfestigkeit nach Aufstellen der Baugeräte. „Im Zuge der Bohrpfahlarbeiten im Bereich der uferbegleitenden Stützwand wurde festgestellt, dass die Wand der Belastung durch das Baugerät und die wandnahen Bohrarbeiten nicht standhält, sodass vor dem Weiterbohren Sicherungsmaßnahmen durchzuführen waren“, hieß es auf LVZ-Nachfrage am Montag. Aufgrund der aktuellen Situation entstehe eine Verzögerung von etwa einer Woche. Laut Planungen soll die neue Karlbrücke bis September 2025 fertiggestellt sein.

Verbotsschilder für Radverkehr aufgestellt

Während die Arbeiten auf dem umzäunten Baufeld aktuell ruhen, sorgen neue Straßenschilder am parallel verlaufenden Überweg für mehr Klarheit. Rot umrandet – so wird das Befahren des vorhandenen Überwegs auf der nordöstlichen Brückenseite mit Fahrrädern nun ausdrücklich verboten. Zuletzt gab es diesbezüglich immer wieder Irritationen und widersprüchliche Aussagen. So hieß es in den veröffentlichten Plänen der Kommune noch, während der gesamten Bauzeit werde der Weg für Radfahrer und Fußgänger frei bleiben. Nach Beginn der Absperrungen wurden dann Bußgelder für Radfahrende verteilt – die Polizei wusste ihrerseits aber nichts von einem Nutzungsverbot. Zudem konnten Schilder durchaus auch so gedeutet werden, dass es einen Radweg über die Brücke gebe.

Etwa 100 Meter vor der Brücke wird die Sackgasse angekündigt – und ein Überweg für Radfahrer und Fußgänger. © Quelle: Mathias Wöbking

Spätestens mit den Verbotsschildern werden die Vorgaben jetzt aber deutlich. Aus Sicht der Behörde gab es ohnehin nie zwei Meinungen: „Die Regelung wurde nicht geändert. Bisher war ausgeschildert ,Sackgasse, Fußverkehr frei‘ und entsprechend – auch weil es sich dort um einen Gehweg handelt – war der Radverkehr bereits untersagt“, teilte die Baubehörde am Montag mit. Da sich jedoch bislang kaum jemand an dieses Verbot gehalten habe, „wurde nun das zusätzliche Aufstellen des Verkehrszeichens ,Verbot für Radverkehr‘ angeordnet, um dies noch zusätzlich zu verdeutlichen“. Bedeutet praktisch: Nur wer schiebt, kann die Weiße Elster an dieser Stelle noch queren.

Komplett neue Brücke entsteht für 8,9 Millionen Euro

Seit 24. April ist die mehr als 120 Jahre alte Brücke auf der Industriestraße bereits für den Autoverkehr gesperrt. Aufgrund erheblicher Schäden am alten Verbindungsstück zwischen den Ortsteilen Schleußig und Plagwitz soll eine komplett neue Brücke entstehen. Dafür sind 8,9 Millionen Euro Gesamtkosten eingeplant. Zudem investiert die kommunale L-Gruppe 1,9 Millionen Euro in die Instandsetzung einer Trinkwasserleitung, die zusammen mit der Brücke über die Weiße Elster verläuft. Bei der letzten Verkehrszählung 2019 waren auf der Brücke täglich gut 10 000 Autos und 7000 Fahrräder unterwegs.

Visualisierung der neuen Karlbrücke in Leipzig. Das Bauwerk soll die seit 1900 bestehende und inzwischen schwer beschädigte Querung zwischen Schleußig und Plagwitz ersetzen. © Quelle: Projektskizze Stadt Leipzig

Kurz nach Brückensperrung im April kam es direkt auf der Baustelle zu einem schwerwiegenden Radunfall. Ein 24-Jähriger war in der Nacht zum 1. Mai in eine Grube an der südwestlichen Brückenseite gestürzt und später an seinen Verletzungen gestorben. Unklar ist bis heute, wie es zu dem Unfall kommen konnte. Die zum Zeitpunkt des Unglücks nur etwa einen halben Meter tiefe Grube ist eigentlich mit einem Bauzaun gesichert. Zudem ist der bestehende Überweg eigentlich auf der anderen Brückenseite ausgeschildert.

