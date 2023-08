Kontrolle auf der Karlbrücke: Ordnungsamt will zu viel Geld von Radfahrern

Leipzig. 55 Euro – so hoch war das Bußgeld, das vielfach vom Ordnungsamt bei einer Kontrolle auf der Karlbrücke in Schleußig verhängt wurde. Denn auf der zum Teil gesperrten Brücke dürfen Radfahrer derzeit nur schieben. Wer sich nicht daran hält und vom Ordnungsamt erwischt wird, muss zahlen. So auch am 16. August. Doch am Montag die Entschuldigung der Stadt: Das Bußgeld war in vielen Fällen zu hoch. Auch ein LVZ-Leser bemängelte die Höhe der Strafe, worauf hin die LVZ die Stadt damit konfrontierte.

Nun bestätigte das Ordnungsamt in einer Pressemitteilung, dass das Bußgeld in vielen Fällen falsch berechnet war. Denn die Straße wurde im Juni mit einem neuen Schild („Verbot für Radverkehr“) versehen. Eine Spezialregelung würde das Bußgeld entsprechend des bundeseinheitlichen Tatbestandkatalogs deswegen auf 25 Euro reduzieren.

Ordnungsamt Leipzig entschuldigt sich für falsche Bußgelder

„Dass wir nicht korrekt auf die geänderte Beschilderung reagiert und dadurch das Verwarnungsgeld falsch bemessen haben, tut uns in unserer Verantwortung für die Sicherheit und Ordnung in Leipzig besonders leid“, wird der stellvertretende Ordnungsamtsleiter Tino Michalak in der Mitteilung zitiert.

Die Polizei unterstütze das Ordnungsamt bei der Kontrolle auf der Karlbrücke in Schleußig. © Quelle: André Kempner

Das Amt teilte mit, wie es für Betroffene nun weitergeht:

1. Von der Zentralen Bußgeldbehörde noch nicht bearbeitete Anzeigen werden von Amts wegen korrigiert. Die Verwarnungsgelder werden somit in korrekter Form den Betroffenen mitgeteilt.

2. Sämtliche Verfahren, die noch nicht abgeschlossen sind, werden manuell überprüft, korrigiert und die Betroffenen erhalten ein neues Verwarnungsgeld.

3. Bußgeldbescheide, bei denen zulässige Einsprüche vorliegen, werden zurückgenommen und gegebenenfalls werden korrigierte Bußgeldbescheide erlassen.

4. Betroffene, die vor Ort oder später bereits ein Verwarnungsgeld bezahlt haben, bei denen das Verfahren also abgeschlossen ist, werden gebeten, sich über ordnungsamt@leipzig.de an das Ordnungsamt zu wenden. In diesen Fällen erfolgt eine einzelfallbezogene Bearbeitung.

Die Karlbrücke wird seit Ende April saniert und ist deswegen für Autos gesperrt. Der Gehweg ist weiter benutzbar, dafür müssen Radfahrer allerdings absteigen und schieben.

