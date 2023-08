Radfahren verboten: Ordnungsamt will auf der Karlbrücke kontrollieren

Leipzig. Das Leipziger Ordnungsamt und die Polizei wollen am Mittwoch auf der Karlbrücke das Radverbot kontrollieren. Die Schleußiger Brücke wird aktuell neu gebaut. Nach anfänglichen Unklarheiten gilt dort mittlerweile ein Radfahrverbot.

Doch in den vergangenen Wochen seien vermehrt Hinweise eingegangen, dass Radfahrerinnen und Radfahrer vor Ort ordnungswidrig den Gehweg befahren würden, teilte die Stadt am Dienstag mit. Sie würden durch „mitunter rücksichtsloses Verhalten“ mit Fußgängerinnen oder Rollstuhlfahrern in Konflikt geraten oder sie gefährden, hieß es weiter.

Ordnungsamt Leipzig: Nicht alle zeigen genug Rücksicht

„Bei unseren Kontrollen geht es ganz konkret um die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmenden“, sagte Matthias Laube, Leiter des Ordnungsamtes, laut Mitteilung. „Daher sind Aufklärungsgespräche und die Einsicht der Betroffenen mitunter wichtiger als das Sanktionieren von Verstößen.“

Laut Laube nutzen viele Radfahrende den Überweg mehrmals täglich und „leider nicht immer regelkonform und mit der angezeigten Rücksicht“. Das sei aber auch während der Bauarbeiten einfach möglich, „nämlich indem man absteigt und das Rad über die Brücke schiebt.“

