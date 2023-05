Kostenfrei bis 13:27 Uhr lesen

Fahrradverkehr in Leipzig

Radfahrer fühlen sich am Hauptbahnhof sicherer

Auf dem neuen, grün markierten Radweg am Hauptbahnhof fühlen sich viele Radfahrer sicher. Doch auch auf dem Gehweg wird weiter gefahren – was zumindest in einer Richtung derzeit gestattet ist.