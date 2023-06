﻿Karls Erdbeerhof und andere Ideen – was vier Gründer beim Leipziger Machn-Festival machten

Leipzig. Mit rund 2100 Teilnehmerinnen und Teilnehmern war das Machn-Festival am Mittwoch und Donnerstag das größte Treffen der Gründerszene in Mitteldeutschland. Die LVZ hat zwei Gründerinnen und zwei Gründer nach ihren Ideen und Zielen gefragt.

Künstliche Intelligenz gegen Textil-Retouren: Svantje Tegtmeier

Die 28-jährige Svenja Tegtmeier setzt Künstliche Intelligenz mit dem Ziel ein, die Zahl der Textil-Retouren drastisch zu verringern. © Quelle: André Kempner

Die Idee verbirgt sich bereits im Firmennamen: SAIZ. Gesprochen klingt es wie das englische Wort für Kleidergröße. Geschrieben steckt „AI“ drin, die Abkürzung für „Artificial Intelligence“: Künstliche Intelligenz (KI). „AI in Size“, erklärt Svantje Tegtmeier. Die Firma, die sie mit einer Freundin vor anderthalb Jahren in Berlin gegründet hat, nutzt große und immer größer werdende Datenbanken, damit Klamotten künftig besser passen. Vor allem die Retouren im Versandhandel schaffen ein riesiges Müll- und Umweltproblem. „Den Modefirmen wäre es auch lieber, sie müssten weniger wegschmeißen“, sagt die 28-Jährige.

Die Idee hatten die beiden Gründerinnen, als sie merkten, dass sie bei ihrem eigenen kleinen Modellabel „Saenguin“ viel zu viele Kleidungsstücke zurückerhielten. „Wir erkundigten uns, wie die großen Marken das machen“, berichtet Svantje Tegtmeier. Die Antwort habe sie erstaunt: „Machen sie nicht.“ Erst neuerdings: 15 Modefirmen haben damit angefangen – SAIZ erledigt das für sie. Wer ein Kleidungsstück bestellt, kann sechs Fragen beantworten: nach Alter, Geschlecht, Gewicht, Größe, zudem nach der Körperform und wie viel Sport man macht.

Eine KI erschafft aus den Daten einen virtuellen Zwilling und zieht ihm die bestellten Klamotten über. „Mit Hilfe der Antworten passen sie viel besser“, sagt Svantje Tegtmeier. Und nicht nur das: „Die Firmen erfahren auch, wie ihre Kundinnen und Kunden wirklich ausschauen.“ SAIZ schreibe die Regeln der Textilbranche neu, hofft die Gründerin. Auch die Spread-Group – aus dem Leipziger Erfolgs-Start-up Spreadshirt hervorgegangen – glaubt daran: Mit einer Investition von rund 1 Million Euro ist sie seit Januar die größte Geldgeberin.

Investment in Songs: Lucas Haase

Wie verdienen Musikerinnen und Musiker mehr Geld an ihren Liedern? Der 22-jährige Lucas Haase hat dafür „Mixen.App“ entwickelt. © Quelle: André Kempner

Unter dem Künstlernamen „Batch Bug“ macht Lucas Haase selbst Musik. Einige Lieder des 22-Jährigen lassen sich beim Streamingdienst Spotify anhören. Immerhin 20 000 Mal ist das bislang passiert. Wie viel er damit verdient hat? „Ziemlich genau 5 Euro“, antwortet er. „So geht es den meisten jungen Künstlern.“ Mit einem Kompagnon hatte der Bornaer daher die Idee, eine neue Ertragsquelle für Bands und Solokünstler zu schaffen: „Mixen.App“ nennt sich ihre Plattform, an der sie seit 2019 basteln und mit der sie seit Dezember online sind.

Fans können hier in Lieder investieren. Musikerinnen und Musiker verkaufen den Anhängern Anteile künftiger Einnahmen aus dem Vertrieb eines Songs. In der Aufbauphase gehe es momentan vor allem darum, Musikerinnen und Musiker zu finden, erläutert Haase. Wie viel Prozent eines Songs sie auf der Plattform anbieten und welchen Anteil daran sie behalten, bleibe ihnen ebenso überlassen wie der Kaufbetrag für einen Anteilsschein. 33 Künstler sind bislang dabei. „In den nächsten zwei Monaten wollen wir die Hundert knacken.“

Um die Plattform zum Laufen zu bringen, haben die beiden Gründer ein Team von zwölf ehrenamtlichen Helfern um sich geschart. Haase selbst arbeitet parallel auch in einem gewöhnlichen Job. „Ich habe eine 80-Stunden-Woche, aber so ist das nun mal als Gründer“, sagt er. Langfristig soll eine Gebühr, die von den Anteilsverkäufen abgezwackt wird, einen Gewinn für das Start-up erwirtschaften. Das Konzept ist für die Publikumswahl des sächsischen Gründerpreises im Rennen, der kommende Woche in Dresden gekürt wird.

App für Schwangere: Ulrike Jäger

„Virtuelle Mama“: Mit ihrer Vimum-App möchte die 43-jährige Ulrike Jäger die Betreuung in der Schwangerschaft verbessern. © Quelle: André Kempner

Als Ulrike Jäger schwanger war, merkte sie: Die Betreuung könnte besser sein. Ärztinnen und Ärzten fehlt in den Sprechstunden häufig die Zeit für alle Fragen und Sorgen, Hebammen sind vielerorts schwer zu finden. „Vimum“ nennen die 43-Jährige und ihre beiden Mitgründerinnen die digitale Anwendung, die die Lage werdender Mütter verbessern soll – „Vimum“ wie „Virtual Mum“.

Bisher überträgt die Plattform vor allem Angebote ins Internet, die ihren Ausgang in einem analogen Kompetenzzentrum haben, das das Trio schon vor Jahren zu Hause im bayerischen Herrsching gegründet hat: Hebammen, Psychologen, Ärzte geben seit 2019 Online-Kurse und mehr. Rund 10 000 Kundinnen nutzen das Angebot bereits bundesweit. Die Teilnahme gibt’s auf Rezept. Das Vimum-Team arbeitet mit Krankenkassen und Gynäkologinnen zusammen.

Darüber hinaus soll in den nächsten Wochen eine App an den Start gehen, mit deren Hilfe Schwangere eine individuelle digitale Betreuung erhalten. Jeden Tag fragt die Maschine: „Wie geht es dir?“, erklärt Jäger. Für jeden Schwangerschaftsmonat und für jede Beschwerde spuckt die Software Ratschläge aus. Ziel der Gründerinnen ist, dass es auch dieses Angebot bald als zertifizierte Dienstleistung auf Rezept gibt. „Die Ärztinnen und Ärzte wären froh darüber“, ist Ulrike Jäger sicher. „Bisher fragen Schwangere vor allem Dr. Google – und erhalten oft gefährliches Halbwissen.“

Zudem möchte das Start-up beispielsweise Arbeitgeber dafür gewinnen, schwangeren Mitarbeiterinnen die Nutzung der App zu finanzieren. „Wenn sie seltener ausfallen, ist das auch für ihre Unternehmen gut.“

Erlebnisdörfer mit Erdbeerbratwurst: Robert Dahl

Ein Gründerstar auf dem Machn-Festival: Der 52-jährige Robert Dahl hat vor 30 Jahren seinen ersten „Karls Erdbeerhof“ gegründet. Aktuell bereitet er unter anderem ein Erlebnisdorf in Döbeln vor. © Quelle: André Kempner

Robert Dahl war auf dem Machn-Festival so etwas wie der Stargast. Kein Wunder: Als Geschäftsführer von fünf „Karls Erlebnisdörfern“ und vier weiteren in Planung hat der 52-Jährige geschafft, wovon sie alle träumen: Sein Laden läuft. Rund 1000 Mitarbeiter sind fest angestellt, in der Saison beschäftigt das Familienunternehmen mehr als 4000. Dabei unterscheidet sich Dahls Philosophie in einem wesentlichen Punkt von der Herangehensweise der allermeisten Gründerinnen und Gründer. „Ich möchte kein Fremdkapital in der Firma haben“, sagt er. „Einfach, weil man dann besser schlafen kann.“

Mit 22 eröffnete er 1993 seinen ersten Erdbeerhof in Rövershagen an einer Hauptroute für Ostsee-Touristen. „Dann sind wir da so langsam reingeschliddert“, erzählt er. Zunächst seien es andere gewesen, die den Hof „Vergnügungspark“ nannten. „Aber nach und nach haben wir gemerkt, dass die Bezeichnung stimmt.“ Das Alleinstellungsmerkmal liegt darin, dass die Erlebnisdörfer keinen Eintritt verlangen. „Aber wir sind nicht gemeinnützig“, stellt Dahl klar. „Wir wollen verführen, ein Glas Marmelade mitzunehmen oder einen Kuchen zu essen.“

Abgesehen vom bewussten Verzicht auf Investoren passt Dahls Firmenphilosophie aber doch ganz gut zu einem Gründer-Festival. Zum Beispiel, weil er mithilfe einer App die Ideen seiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einsammelt. Ursprünglich sei das Programm namens „PEP“ zur Personaleinsatzplanung gedacht gewesen. „Aber es gibt da auch einen Button: Nachricht an Robert“, sagt Dahl. Ungefähr 15 Botschaften ploppten bei ihm und seiner Schwester Ulrike in der Hauptsaison täglich auf. Den skurrilsten Vorschlag habe allerdings vor Jahren ein Besucher aus Sachsen beigesteuert: die Erdbeerbratwurst. „Die braucht kein Mensch!“, sei seine erste Reaktion gewesen. Dahl lacht. „Mittlerweile ist die Erdbeerbratwurst aus keinem Erlebnisdorf mehr wegzudenken.“

