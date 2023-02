﻿So erlebt Leipzig den Rosensonntag – und Löwin Leila ihre Hymne

Leipzig. Der Zoochef hört es wahrscheinlich nicht so gern: Leila ist die schönste Löwin der Stadt. Der Frontfrau des Leipziger Karnevals jubeln die Närrinnen und Narren, die sich auch freudig dazu bekennen, welche zu sein, mit „Leila helau“ zu.

Stimmungsmusik dröhnt von den Umzugswagen, die am Rosensonntag durch die Leipziger City rollen. Konfetti und Bonbons werden trotz der Sparzwänge reichlich verschossen, Küsse am Straßenrand hingegen bleiben eher die Ausnahme. „Kein Strom, kein Gas, kein Sprit – die Narren ham’ das Radl mit“ – so ist der mittlerweile 24. Rosensonntag überschrieben.

Immerhin musste Leipzig zwei Jahre lang auf seinen Straßenkarneval verzichten. Dieses Jahr stand er zudem wegen explodierender Kosten, etwa für die Straßenreinigung, auf der Kippe. Durch eine Crowdfunding-Aktion, bei der Spenden gesammelt wurde, konnte er aber in letzter Minute gerettet werden. 18 Fahrzeuge drehen beim Umzug, der dann mit einem Bühnenprogramm auf dem Markt fortgesetzt wird, zunächst eine City-Runde. Die gute Laune ist überall zu spüren.

Löwin Leila wird von Steffen Hoffmann, dem Präsidenten des Förderkomitees Leipziger Karneval, im Lastenrad kutschiert. Radiomoderator Roman Knoblauch (links) sorgt für Stimmung. © Quelle: André Kempner

Leila wird dabei im Lastenfahrrad von Steffen Hoffmann, dem Präsidenten des Förderkomitees Leipziger Karnevals, kutschiert. Das liegt aber nicht am Gewicht der zierlichen Person. Leipzigs Närrinnen und Narren sind diesmal halt mit dem Radl da. Sogar ein zweirädriger Öko-Abschleppdienst hat sich unters närrische Volk gemischt. Auf dem Hochrad fährt Helmut Arnold aus Penig. „Es lebe der Sport“, sagt der 75-Jährige, der einige 150 Jahre alte Hochräder hat. Sein Bestes ist 1878 in England hergestellt worden. Beim Umzug sitzt er auf einem tschechischen Nachbau, den auch einige Gäste ausprobieren dürfen. Etwa Susi Kowalzik: „Ich bin hier, um Spaß zu haben. Fasching habe ich schon seit Jahren nicht mehr gefeiert“, freut sich die 43-Jährige, die sonst in der Verwaltung einer Schule arbeitet.

Susi Kowalzik will Spaß beim Fasching haben. © Quelle: André Kempner

Für mächtig Stimmung sorgen die Leute von Firlefanz: „Das Kunterbunte ringsherum fasziniert uns“, erzählt Sandra. „Und die gute Laune“. Die war schon bei den Veranstaltungen des Karnevalsklubs im Eutritzscher Kulturhaus super. „Das Schönste ist, wenn das Publikum mitmacht.“

Romy, Sandra, Amy und Ophelia vom Karnevalsverein Firlefanz. © Quelle: André Kempner

Alte Bekannte, wie der Hauptmann von Connewitz oder die Mutter Mende, sind ebenfalls dabei. Am Straßenrand tauchen die Biene Maja, Pokemons, kleine Löwen, Piraten und viele andere Kostüme auf. Einige Zuschauer haben sich Hüte oder Perücken aufgesetzt: „Das ist mein Euter“, witzelt Eisbär Frank – seine Sandra hat sich als Kuh verkleidet.

Frank und Sandra haben sich für den Rosensonntagsumzug kostümiert. © Quelle: André Kempner

Zu sehen ist auch eine verkleidete Torte, die mit einem „kühlen Blonden“ spaziert. „Das Lustige, wie die Leute zusammenhalten, das finde ich cool“, erzählt Jaqueline Reichel (37), die mit „Bier-Mann“ Rene Gronich (43) feiert. „Wir gehen jedes Jahr zum Fasching – es macht einfach Spaß“, sagt Ronny Kößling aus Großzschocher, der die „Karnevalshochburg Bonn“ kennt und nun mit seinen Kindern Hanna und Karl beim Umzug dabei ist.

Ronny Kößling und die Kinder Hanna (9) und Karl (11) sind Zaungäste beim Rosensonntagsumzug. © Quelle: André Kempner

„Mit ihr wird jede Party geiler ...“

„Fasching in Leipzsch. Unser Maskottchen ist die Leila – mit ihr wird jede Party geiler“, ertönt es derweil vom Wagen. Die Melodie ist vielen bekannt. Denn der „Layla“-Song hat im vergangenen Sommer für heftige Diskussionen gesorgt. „Ich hab’ nen Puff und meine Puffmama heißt Layla. Sie ist schöner, jünger, geiler“, heißt der Ballermann-Hit, dem sexistische und rassistische Text-Passagen vorgeworfen werden. Auf einigen Volksfesten sowie in etlichen Radiosendern wurde er daraufhin gar nicht gespielt. Die „BockBierBoys vom Hartmannsdorfer Carnevalsclub haben das Lied nun jugendfrei umgedichtet. „Das Lied ist prädesteniert, weil es die Leila bei uns seit vielen Jahren gibt – da hatten wir gar keine andere Wahl“, erzählt Christoph Behne, der das Lied gemeinsam mit Martin Zinn bearbeitet hat. „Bei so einem Hit gehen die Leute richtig ab“, sagt Behne, der als Automatisierungsprogrammierer arbeitet.

Christoph Behne (links) und Martin Zinn aus Hartmannsdorf haben „Layla“ für Löwin Leila jugendfrei umgedichtet. Es soll die neue Hymne des Leipziger Karnevals werden. © Quelle: André Kempner

Das Lied hat nun beim Rosensonntagsumzug offiziell Premiere. Und Karnevals-Gallionsfigur Leila freut sich über einen eigenen Song. „Es gab noch keine Leila, die einen eigene Hymne hat“, sagt Yvette Schönherr, die übrigens als einzige drei Jahre lang im Löwenkostüm stecken durfte. Das ist ein Novum und nur dadurch möglich, dass die Umzüge durch Corona zwei Jahre lang abgesagt werden mussten. Nächstes Jahr wird die 26-Jährige, die im normalen Leben als Sozialversicherungsfachangestellte schuftet, wieder „nur“ beim Connewitzer Carnevalsclub (CCC) ins Kostüm schlüpfen. Auswahl hat sie dabei genug. Sie hat – vom Pfau über Einhorn, Puppe und Krankenschwester bis zum Funkenmariechen – nahezu 20 Kostüme im Schrank.

Dankeschön für die Brauerei

Ines Zekert bekommt die „Goldene Rose“ für die Brauerei Krostitz. © Quelle: André Kempner

Die „Goldene Rose“, die höchste karnevalistische Auszeichnung in Leipzig, wird ebenfalls wieder verliehen. Die metallisierte Rose, von Feingold umhüllt und ewig haltbar, geht an die Krostitzer Brauerei. „Wir waren von Anfang an dabei, haben auch in den letzten Jahren zur Stange gehalten“, sagt Ines Zekert, die den Preis in Empfang nimmt. „Deshalb freuen wir uns über das Dankeschön.“

Zufrieden mit der tollen Stimmung beim 24. Leipziger Rosensonntagsumzug: Monika und Oliver. © Quelle: André Kempner

Leipzigs Ober-Narr Steffen Hoffmann ist ebenfalls zufrieden: 8000 bis 10 000 Gäste sind gekommen. „Das ist doch ein super Erfolg.“