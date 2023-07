Anspruchsvolles, veganes Essen: Kaspar Schmauser hat auf der Karli in Leipzig geöffnet

Leipzig. Kaspar Schmauser ist da. Es hat ein wenig gedauert, bis die Bauarbeiter abziehen konnten, aber nun ist in der ehemaligen Subway-Filiale nichts mehr wie vorher. Gut so, will man meinen, denn statt amerikanisch aufgelegter Sandwiches gibt es jetzt vegetarische und vegane Salate, Suppen, Curries und Bowls. Diese Art, verschiedene Zutaten in einer Schüssel zu servieren, erlebt in Leipzig gerade eine Renaissance – und Kaspar Schmauser mischt dabei mit.

Der Typ kommt aus Franken, hat dort schon drei Ableger und nun einen ersten Laden in Leipzig. Das Unternehmen haben Daniel Meyer, Philipp Selzle und Claudius zur Linden in Nürnberg gegründet – nicht mit Bratwürstchen oder fränkischen Schäufle im Blick, sondern offensichtlich mit Sinn für gemüselastige, vegane und vegetarische Gerichte.

Jana Schneiderheinze beim Zubereiten des Essens im Kaspar Schmauser. © Quelle: Andre Kempner

Schmauser heißt keiner der Gründer. Der Name sollte einfach juristisch frei und offen sein, zudem gut handelbar auf den Social-Media-Kanälen dieser Welt, in denen inzwischen Gäste (fast) aller Altersgruppen unterwegs sind.

Bestellung per Klick bei Kaspar Schmauser in Leipzig

Ihr Mann vor Ort ist Frederik Schilbock, Franchisenehmer und engagiert bei der Sache. Sein Platz ist gleich hinter der Eingangstür am offenen Counter. Von dort aus wird jeder Neuankömmling begrüßt und auf die beiden Terminals aufmerksam gemacht, an denen der Bestellvorgang abläuft.

Das Angebot ist straff, was die Auswahl erleichtert. Man wählt zum Beispiel Süßkartoffel-Erdnuss-Curry und eine Thai Bowl per Klick an und hat dann die Möglichkeit, je nach Vorlieben Zutaten wie Tofu abzuwählen oder bevorzugte Avocado-Creme extra zu ordern. Als Dessert kommt dann noch ein Cheesecake mit Mango dazu, an Getränken zum Beispiel Mango-Maracuja-Limonade und Minty Lime Eistee. Zu haben sind außerdem auch Longdrinks, Bier und Weine, vor allem aber alkoholfreie Getränke wie hausgemachte Limonaden, Smoothies und Iced Coffee. Klick, klick und ab in den Warenkorb.

Zartes Design im Kaspar Schmauser in Leipzig. © Quelle: Andre Kempner

Wer nicht alle englischen Begriffe drauf hat, kann sich auf die angezeigten Fotos verlassen. Die sind kein Budenzauber, der Speisen und Getränke nur ins rechte Licht rückt, sondern reale Abbildungen von dem, was am Platz serviert wird. Das liegt nicht zuletzt an der Frische der Zutaten, die in der Küche im Keller zubereitet werden und oben im Restaurant ihr Finish bekommen: Die Blattsalate sind echt knackig, Gemüse wie Edamame, Paprika und Aubergine nur kurz in der Pfanne geschwenkt, der Jasminreis ist auf den Punkt gegart, das probierte Curry würzig und mit Erdnüssen aromatisiert. Extras wie Kirschtomaten, Avocado und Gurke werten das Ganze nicht nur optisch auf, sondern bringen auch gesunden Genusswert mit.

Bestellung am Terminal, Service am Tisch

Die Preise beginnen bei 9,90 Euro für die eher knappe Grundausstattung, wenn man selbst eine Bowl kreieren will, und enden bei 14,90 Euro. Dafür gibt es zum Beispiel Greek Tuna Salad, bei dem der Thunfisch durch ein pflanzenbasiertes Produkt ersetzt ist. In dieser Schüssel landen dann unter anderen auch die vegane Feta-Alternative Greek White, Kräuterquark, Kichererbsen und Rucola.

Mewes Gastrotest in Leipzig. Petra Mewes testet das LVZ-Gastrotest im Kaspar Schmauser in der Karlie 8 in Leipzig. Summer Supreme Salad © Quelle: Andre Kempner

Bezahlt wird bargeldlos am Terminal oder bei Schilbock an der Kasse, der offensichtlich alles im Blick hat. Serviert wird das Gewünschte am Tisch nach einer angemessenen Wartezeit. Der eher kleine, schmale Gastraum, verteilt auf zwei Ebenen, lädt ein, gleich hier zu essen. Das Ambiente ist hell und modern, aber nicht unbequem gestaltet. Gäste sitzen mit Blick zum Hof oder nehmen oben die Karli ins Visier.

Zum Mitnehmen gibt’s Geschirr des Mehrwegsystems Vytal. Ohne Warterei funktioniert das Ganze bei Bestellungen am eigenen PC oder dem Tablet. Zur vereinbarten Zeit steht alles bereit – so das Versprechen.

Kaspar Schmauser: anspruchsvolles, veganes Essen auf der Karli

Es mag sein, dass manchen das System kompliziert oder unpersönlich anmutet und die ganzen Anglizismen sind vielleicht nicht jedermanns Sache. Mit Kaspar Schmauser wird vertraut, wer durchaus anspruchsvoll vegan essen, aber darauf nicht lange warten möchte.

Das Team im „Kaspar Schmauser“: Jana Schneiderheinze, Chef Frederik Schilbock und Karl Kriegel (v.l.). © Quelle: Andre Kempner

Steckbrief Kaspar Schmauser Kaspar Schmauser: Karl-Liebknecht-Str. 8, 04107 Leipzig, Tel. 0341-35 88 67 49,www.kaspar-schmauser.deKonzept: vegetarische-veganes SchnellrestaurantExtras: Vorbestellung und Take awayGeöffnet: täglich 10.30 bis 22 UhrPreise: 9,90 bis 14,90 EuroKartenzahlung: AmEx, Girocard, Master, Visa u.a. Fazit: Alles jung und frisch hier – Speisen, Getränke, Ambiente. Sehr motiviertes Personal.

Wer zuhause online Ware bestellt, kommt auch hier zurecht. Nach den ersten Tagen hat Schilbock jedenfalls schon viel Akzeptanz erfahren und die Öffnungszeiten bis 22 Uhr erweitert. Dass die Schmauser-Familie in Leipzig Zuwachs bekommt, ist durchaus denkbar.

