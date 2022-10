﻿Hier werden Sie ihre gesammelten Eicheln los

Im Herbst fallen nicht nur die Blätter von den Bäumen. Das Mastjahr 2022 beschert dem Wald besonders viele Früchte. Was passiert damit?

Leipzig. In diesem Herbst gibt es besonders viele Eicheln und Kastanien in Leipzigs Wäldern. Die Ursache dafür ist das Mastjahr, in dem die Bäume vermehrt Samen produzieren. Bei jedem Waldspaziergang raschelt und knackt es unter den Füßen. Besonders Familien mit Kindern sammeln die Früchte, um daraus Kastanienmännchen oder Eichelkränze zu basteln. Wer an die Tiere des Waldes denkt, lässt sie einfach liegen oder bringt sie in den Leipziger Wildpark.

Annahmestelle im Wildpark Leipzig