Katar-Stimmung auf der Leipziger Kneipenmeile: Das war der WM-Mittwoch

WM-Auftakt in Leipzig: So trüb wie das Ergebnis im DFB-Auftaktmatch gegen Japan ist auch die Stimmung. Auf der Leipziger Kneipenmeile herrschte nach Abpfiff Katar-Stimmung - und das lag nicht nur an der 1:2-Pleite. Echte Fußballfans, die sich auch schon zum Anpfiff um 14 Uhr ein Bier schmecken lassen, haben es in der Stadt gar nicht so einfach, ein Lokal mit WM-Übertragung zu finden.

mein Kollege in der Redaktion hatte sich heute extra fein gemacht: Mit dem Weltmeister-Trikot von 1954 unter der Jacke freute er sich auf den deutschen WM-Auftakt gegen Japan. 97 Minuten später war es mit seiner guten Laune vorbei: Statt dem Wunder von Bern gab es nur die Wunden von Doha. Und passend zur trüben Winter-WM schlürfte er zur Beruhigung seiner strapazierten Nerven lediglich zwei Tassen heißen Fenchel-Tee.

Immerhin: Bei der Getränke-Wahl lassen sich hartgesottene Fußball-Fans in der Leipziger Innenstadt nicht vom Kurs abbringen. Wer zumindest etwas in WM-Stimmung kommen will, lässt sich auch schon um 14 Uhr sein Bier am Tresen schmecken. Nur die Suche nach einem Lokal mit WM-Übertragung ist gar nicht so einfach, wie meine Kollegin Lilly Günthner im Gespräch mit Fußballfans erfuhr. Auch wenn wenigstens im Barfußgäßchen die Dichte von Lokalen, die das Deutschland-Spiel gegen Japan übertragen, hoch ist. Am Ende herrschte am Mittwoch jedoch selbst bei den treuesten der treuen Fußballfans Katar-Stimmung: Die Pleite gegen Japan war auch nach dem dritten Bier nicht mehr schön zu trinken.

Winter-WM bei Kartoffelsuppe und Bauernfrühstück: Fußballfans müssen in Leipzig etwas suchen, um ein Lokal mit TV-Übertragung aus Katar zu finden. Foto: Wolfgang Sens © Quelle: Wolfgang Sens

Nun bleibt das Prinzip Hoffnung, dass es am Sonntag gegen Spanien nicht schon wieder vorbei ist mit den deutschen Fußball-Träumen. Vielleicht aber ist in Leipzig der Weihnachtsmarkt ohnehin die bessere Wahl, um bei Glühwein und Kräppelchen die Krisenzeiten zu verdrängen. Dabei muss es gar nicht „nur“ der große Markt in der City sein. Es gibt in den Stadtteilen jede Menge stimmungsvolle kleine Weihnachtsmärkte - hier gehts zum Überblick

Strenge Prüfung: Beim LVZ-Glühweintest hat die Leserjury am Mittwoch die heißen Getränke auf dem Leipziger Weihnachtsmarkt probiert und bewertet. Welcher Glühwein am Ende gewonnen hat, steht erst am Ende dieser Woche fest. Foto. Andre Kempner © Quelle: Andre Kempner

Wir finden es sehr schade, dass über uns und nicht mit uns geredet wird Christiane Mertens Vorsitzende des Blinden und Sehbehinderten Verbands in Leipzig zu der Kampagne der Linken, die die Aufstellung der Weihnachtsmarktbuden kritisieren, weil diese das Blindenleitsystem in der Innenstadt blockieren.

Auftakt für Denkmalmesse: Am Abend beginnt die „denkmal Leipzig 2022″. Bei der europäischen Leitmesse für Denkmalpflege, Restaurierung und Altbausanierung geht es unter anderem Am Abend beginnt die „denkmal Leipzig 2022″. Bei der europäischen Leitmesse für Denkmalpflege, Restaurierung und Altbausanierung geht es unter anderem auch um die Sicherheit von Museen

„Kennen Sie diese Frau?“ Unter diesem Tournee-Motto tritt Komikerin Hazel Brugger am Donnerstagabend im Haus Auensee auf. Die deutsch-amerikanische Schweizerin beginnt ihr Programm ab 20 Uhr, Tickets gibt es noch an der Abendkasse.

