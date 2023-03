﻿Galeria Kaufhof in Leipzig: Erleichterung über Erhalt, Verwirrung um Eigentümer der Immobilie

Das Galeria-Kaufhaus in Leipzig wird nicht geschlossen: Nach Tagen des Bangens ist die Erleichterung groß. Doch die unklaren Eigentumsverhältnisse der Immobilie am Neumarkt sorgen für Kritik und Verwirrung.

Leipzig. Selbst das Wetter passte zur überraschende Wende in Sachen Galeria: Nach einigen stark bewölkten Tagen erhellte am Donnerstag wieder die Sonne die Leipziger City. „Na klar ist das eine wunderschöne Nachricht, die uns nun definitiv erreicht hat“, sagte Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD). Von der Schließankündigung für Galeria am Neumarkt sei die Stadtspitze am Montag noch kalt erwischt worden. „Wir hatten das ehrlich nicht verstanden, denn das Haus ist wirtschaftlich gesund, die Passantenfrequenz sehr gut.“ Doch nun überstrahle alles die gute Nachricht, dass der Standort in Leipzig erhalten bleibt. Er hoffe, dass der Kaufhof-Konzern kluge Geschäftsmodelle entwickeln kann, damit die Beschäftigten nicht noch einmal so einen Schock erleben müssen.