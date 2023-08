Kaum Leute, lange Wartezeiten, schleppende Digitalisierung: Es hakt in der Verwaltung

Guten Abend, liebe Leserinnen und Leser,

Kommunen müssen immer mehr Aufgaben erledigen – so auch Leipzig. Das Thema mag auf den ersten Blick dröge klingen. Aber letztlich betrifft uns das alle. Denn aus einem Plus an Aufgaben wächst der Bedarf an Personal, das diese abarbeitet. Und das fehlt. Elf Prozent der städtischen Stellen sind aktuell nicht besetzt. Dabei hat die Messestadt zuletzt viele neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eingestellt. Aktuell ist die Stadt Leipzig mit 8092 Stellen der größte Arbeitgeber hier. Doch besonders Fachpersonal im Bauamt oder für die Stadtentwicklung fehlt. So bedeutet eine große Zahl an Verwaltungsmitarbeiterinnen und -mitarbeitern nicht automatisch, dass eine Passbeantragung schneller vonstatten geht oder der Bauantrag zügiger bearbeitet werden kann.

Die Aufgaben der Kommune sind vielfältig. Neben der sogenannten Kernverwaltung gibt es weitere wichtige Zuständigkeitsfelder. So zählen auch die Erzieherinnen und Erzieher der kommunalen Kitas in die Statistik hinein. Und auch die Angehörigen der Feuerwehr, das Personal in der Stadtbibliothek oder den Museen. In einem Themenschwerpunkt haben wir das komplexe Thema der Personalentwicklung des Rathauses beleuchtet. Welche Bereiche wurden besonders aufgestockt? Wo besteht aktuell der größte Bedarf? Grafiken zeigen den Status quo übersichtlich und verdeutlichen auch die Personalkosten. Die machen nämlich einen erheblichen Teil des Stadthaushaltes aus.

Die große Schwierigkeit ist, sich von diesem bestehenden System hoher Regelungsdichte einfach mal zu entfernen und vieles neu zu denken.“ Jürgen Stember Verwaltungswissenschaftler Hochschule Harz

Darüber hinaus hakt es in der Verwaltung aber nicht nur wegen des fehlenden Personals, sondern auch, weil immer mehr Gesetze und Regelungen beachtet werden müssen. Arbeitsabläufe werden immer komplexer und müssen angepasst werden. Das kostet Zeit. Das ist ein landesweites Problem. Auch Dresden muss personell aufstocken. „Personalzuwächse im kommunalen Bereich sind nahezu vollständig auf Pflichtaufgaben zurückzuführen, die seitens des Bundes oder Landes vorgegeben werden“, erklärt auch ein Sprecher der Stadt Dresden. Als Beispiel nennt er die Wohngeldreform: Die zuständige Abteilung sei heute doppelt so stark wie noch vor einem Jahr besetzt. Daneben würden etwa bei der Stadtkasse und im Steueramt durch die Grundsteuerreform deutlich mehr Leute benötigt.

Di Illustration von PM Hoffmann blickt auf den zunehmenden Arbeitsdruck und die nötige Digitalisierung in Leipziger Behörden und Ämtern. © Quelle: PM Hoffmann

Dieses System muss entschlackt werden, fordert zum Beispiel der Verwaltungswissenschaftler Jürgen Stember im Interview. „Das große Problem ist in der Tat, dass in der Vergangenheit regelmäßig Aufgaben an die Kommune delegiert wurden, ohne dass dies mit finanziellen Konsequenzen verbunden wurde. Sie müssen dann mit ihrem Personalbestand irgendwie damit umgehen“, beschreibt der Experte von der Hochschule Harz. Und er sieht eine weitere Hürde: die schleppend verlaufende Digitalisierung in den Verwaltungen.

In diesem Spannungsfeld aus immer neuen Gesetzes, Arbeitsdruck, Bürgererwartungen und modernen Strukturen ist es heute nicht mehr so „sexy“ in einem Amt zu arbeiten. Eine Kommune ist auf dem heute ziemlich leeren Arbeitsmarkt auch nur einer von vielen Arbeitgebern, die Fachkräfte suchen. Die bekommt sie aber nur, wenn sie sich entbürokratisiert und digitalisiert, meint mein Kollege Klaus Staeubert.

Bild des Tages

Zur Klimafair treffen sich am 26.8.2023 mehr als 30 Klimagruppen und Initiativen auf dem Leipziger Markt. Gezeigt wird, wie jetzt in Leipzig die Klimaziele erreicht werden könnten, welche Klima-Gruppen es gibt und wie jeder selbst aktiv werden kann. © Quelle: Christian Modla

<br/>

Drei persönliche Lese-Empfehlungen für Sie

„Leipzigs Beste“: Die Spätverkaufsstellen gehören in Leipzig zum Stadtbild, sind beliebte Treffpunkte und manchmal auch die Retter in der Not, wenn beim Backen oder Kochen am Wochenende plötzlich eine Zutat fehlt. Im aktuellen Teil von „Leipzigs Beste“ haben wir Sie gefragt, Die Spätverkaufsstellen gehören in Leipzig zum Stadtbild, sind beliebte Treffpunkte und manchmal auch die Retter in der Not, wenn beim Backen oder Kochen am Wochenende plötzlich eine Zutat fehlt. Im aktuellen Teil von „Leipzigs Beste“ haben wir Sie gefragt, welcher Späti in der Messestadt Ihr Favorit ist.

Ab zum Baden: Leipzig hat das Flussbaden für sich entdeckt. An der Weißen Elster sind plötzlich Cossi-Nordstrand-Vibes zu spüren. Eine Stelle im Auwald hat sich zum regelrechten Badespot entwickelt. Ganz legal – Leipzig hat das Flussbaden für sich entdeckt. An der Weißen Elster sind plötzlich Cossi-Nordstrand-Vibes zu spüren. Eine Stelle im Auwald hat sich zum regelrechten Badespot entwickelt. Ganz legal – aber nicht ganz ungefährlich.

Komplikation beim Infarkt: Beim kardiogenen Schock, der gefährlichsten und tödlichsten Komplikation des Herzinfarkts, kamen Patienten bislang an die Herz-Lungen-Maschine. Eine Leipziger Studie zeigt jetzt: Das bringt nichts. Beim kardiogenen Schock, der gefährlichsten und tödlichsten Komplikation des Herzinfarkts, kamen Patienten bislang an die Herz-Lungen-Maschine. Eine Leipziger Studie zeigt jetzt: Das bringt nichts. Das Ergebnis kann weitreichende Folgen haben.

Das war sonst wichtig

Das wird morgen wichtig

Ab auf die große „Spielwiese“: Das Leipziger Kinderfestival findet von 11 bis 18 Uhr auf dem Augustusplatz statt. Geboten werden jede Menge Highlights für Familien. Alle Aktionen sind kostenlos.

Händel, Rossini und John Lennon: Das Gohliser Schlösschen lädt zur Gartenserenade Summertime - mit den Leipziger Blechbläser-Solisten. Los geht es um 15 Uhr (vorbehaltlich des Wetters). Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten (Eingang über Poetenweg). Rückfragen unter 0341 58615846 oder per Mail: Das Gohliser Schlösschen lädt zur Gartenserenade Summertime - mit den Leipziger Blechbläser-Solisten. Los geht es um 15 Uhr (vorbehaltlich des Wetters). Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten (Eingang über Poetenweg). Rückfragen unter 0341 58615846 oder per Mail: event@gohliserschloesschen.de

Ich wünsche Ihnen einen schönen Samstagabend und einen erholsamen Sonntag,

Ihr

Reik Anton

Chef vom Dienst

Abonnieren Sie auch

Heiterblick

Alle zwei Wochen berichtet Reporter Josa Mania-Schlegel über Themen, die die Stadt bewegen - und ihn selber.

Hier abonnieren

LVZ