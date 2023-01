﻿Kaum Neuschnee in Leipzig: Darum blieb das angekündigte Winterwetter in der Messestadt aus

Vorfreude ist die schönste Freude – und manchmal auch die einzige. Von den angekündigten zehn Zentimeter Neuschnee in Leipzig war am Sonntag dann doch nichts zu sehen. Und das, obwohl es rings herum in der Region zum Teil heftig geschneit hatte.

Doch kaum Neuschnee in Leipzig. Blick auf den am Sonnstagmorgen halb gefrorenen Teich im Clara-Zetkin-Park in Leipzig.

Leipzig. Weiße Stille auf den Straßen, Schlitten und Schneemänner im Park: Der Winter zeigte sich am Sonntag in weiten Teilen von Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen doch mal wieder von der eher traditionellen Seite. Ausgenommen sind allerdings Leipzig und direkte Umgebung. Obgleich auch für die Messestadt Schneegestöber und bis zu zehn Zentimeter Neuschnee prognostiziert waren, blieb hier echtes Wintergefühl am Sonntag aus.

„Der Schnee kam am Samstagabend in Leipzig eher als gedacht und er war dann auch schneller wieder weg“, so Jens Oehmichen vom Deutschen Wetterdienst (DWD), der im Stadtteil Holzhausen ansässig ist. Zudem sei es auch ein Grad wärmer gewesen als vermutet – und somit leicht im Plusbereich. Im Zusammenspiel konnte so der überwiegende Teil der eher nur spärlich gefallenen Schneekristalle nicht liegen bleiben, sondern taute gleich wieder weg.

Bis zu 18 Zentimeter Neuschnee rings um Leipzig

An der Station in Leipzig-Holzhausen wurden am Samstagabend immerhin fünf Zentimeter herabfallende Schneekristalle gemessen, am Flughafen in Schkeuditz seien es gar nur zwei gewesen. Anders dagegen in den Landesteilen rings herum: Im Burgenlandkreis westlich von Leipzig fielen im selben Zeitraum zehn Zentimeter der weißen Pracht, in Bad Lausig im Landkreis südöstlich der Messestadt waren es zwölf Zentimeter, in Altenburg ebenfalls zehn Zentimeter. Weiter südlich im sächsischen Bergland, beispielsweise auch in Dresden, war es noch deutlich winterlicher – in der Landeshauptstadt musste im Neuschnee zwischenzeitlich sogar der Öffentliche Nahverkehr eingestellt werden.

In den Skigebieten der Region freute man sich am Wochenende indes über die ersten echten Wintertage des Jahres – nicht nur im Erzgebirge, wo sich am Samstag Menschen an den Kassen der Skilifte stauten. „Wer den Winter sehen will, muss in den Harz fahren“, so der Leipziger Meteorologe am Sonntag. Ganze 18 Zentimeter Neuschnee habe es dort rings um den Brocken gegeben.

Hochdruckgebiet Beate hat sich „eingenistet“

Ob nun mehr oder weniger Neuschnee: Dabei wird es wohl auch bleiben, denn mit weiterem Schneegestöber sei vorerst nicht mehr zu rechnen. „Manchmal fällt vielleicht ein bisschen Gekürmel, aber mehr wird es nicht“, so Oehmichen. Insgesamt seien die Aussichten auf die kommenden Tage auch eher trüb, wenn auch trocken. „Die Temperaturen bewegen sich kaum noch, immer mal ein Grad hoch oder runter. Aber es ist auch kein großer Frost mehr zu erwarten“. Das sind für die Verkehrslage am Montagmorgen zumindest gute Nachrichten. Aufgrund der Nässe auf den Straßen empfiehlt sich dennoch vorsichtige Fahrweise.

Grund für die Stagnation der Wetterlage samt eher trockener Aussichten in den kommenden Tagen sei ein Hochdruckgebiet mit dem Namen Beate. „Das nistet sich aktuell regelrecht über uns ein und verhindert, dass andere Einflüsse in die Region gelangen“, so der Leipziger Meteorologe.