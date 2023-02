Fast 5000 Menschen steigen hier zu den Spitzenzeiten ein und aus und es werden mehr. Doch das Nahverkehrsangebot hält nicht Schritt. Welche Maßnahmen sind notwendig und auch umsetzbar?

Leipzig/Schkeuditz. Kurz vor 20 Uhr im Leipziger City-Tunnel: Frauen und Männer in Signalfarben-Orange drängen sich in die S3 nach Halle-Nietleben. Die meisten von ihnen kennen sich nicht einmal persönlich und doch wissen sie, dass sie alle das gleiche Ziel haben: der DHL-Hub in Schkeuditz. Das Logo des gemeinsamen Arbeitgebers prangt auf den Uniformen und den Rucksäcken. Viele der Fahrgäste, die beim Zusteigen an den Türen Trauben bilden, müssen stehen. Zwar sind einige Stehplätze einkalkuliert, aber hier wird es eng. Zwischen dem Uniformgedränge, nicht in Orange gekleidet, sind auch Fahrgäste auf dem Weg in den Feierabend. Bepackt mit Rädern oder Einkäufen, die sie nirgends abstellen können.