﻿Kehrt der Plattenbau nach Leipzig zurück?

So schön können Holzhäuser aus Fertigteilwänden aussehen. In der Bernhard-Göring-Straße in der Leipziger Südvorstadt (schräg gegenüber vom Amtsgericht) entsteht gerade dieser Neubau mit 76 Sozialwohnungen und zwei Läden im Erdgeschoss.

© Quelle: Langheinrich + Manke Architektur