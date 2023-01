﻿Kein Bauland für Eigenheime in Leipzig – Familien stimmen mit den Füßen ab

Leipzigs Stadtplaner wollen nicht wirklich gegen den Mangel an Bauland für Eigenheime vorgehen und erstmal viel „vertiefend prüfen“. Doch die Familien mit Bauwunsch können nicht so lange warten, kommentiert Jens Rometsch. Ihm schwebt für die nahe Zukunft eine pragmatische Lösung vor.

Leipzig. Die Frage, ob und wie schnell in Leipzig mehr Bauland für Eigenheime zur Verfügung gestellt werden kann, ist längst in die Mühlen der Politik geraten. Im Frühjahr 2022 hatte die Linke sogar ein Moratorium beantragt. Demnach sollten fünf Jahre lang überhaupt keine Planungen für neue Siedlungen mehr beginnen, was aber keine Mehrheit im Stadtrat fand.

Nun hangelt sich die Verwaltung an Prüfaufträgen entlang, was nichts Gutes für die Familien bedeutet, die sich gern Wohneigentum im Stadtgebiet der Metropole schaffen würden. Denn bis solche Prüfergebnisse vorliegen und daraus konkrete Baugebiete erwachsen, dauert es in Leipzig erfahrungsgemäß viele Jahre.

Kleines Zeitfenster für Häuslebauer

Die meisten potenziellen Häuslebauer können nicht so lange warten. Sie haben für ihr Projekt nur ein bestimmtes Zeitfenster, das um so kleiner wird, je größer die Kinder heranwachsen. Also bleibt ihnen kaum was anderes übrig, als entweder ihren Traum zu vergessen oder sich im Umland nach einem bezahlbaren Häuschen oder Bauplatz umzusehen.

In Leipzig stimmen die jungen Familien mit den Füßen ab. Es sind oftmals die Aktivsten und Gutverdiener, die der Stadt notgedrungen den Rücken kehren. Dabei könnte man viele von ihnen mit etwas Pragmatismus ganz leicht hier halten: Wenn wenigstens die schon seit Jahren laufenden Planverfahren – wie in Knauthain, Lindenthal oder Portitz – endlich mal ein Ergebnis zeitigen würden.