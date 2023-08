Kein Crosslauf im Auwald? Sportler genervt von Regelungswut der Stadt

Guten Abend, liebe Leserinnen und Leser,

Sie haben sicher das überaus bescheidene Abschneiden unserer Sportlerinnen und Sportler bei der Leichtathletik-WM mitbekommen: Bei den Titelkämpfen in Budapest gab es für das deutsche Team keine einzige Medaille. Ein sang- und klangloses Ergebnis, das LVZ-Leserinnen und Leser entsprechend kritisch in ihren Zuschriften an uns kommentieren.

Doch nicht nur im Spitzensport liegt der Hase im Pfeffer. Auch im Breitensport läuft etwas schief: Zum Beispiel in Leipzig. Hier sorgt aktuell die Absage des Crosslaufs der SG LVB für großen Frust bei Laufsportlern. Das Amt für Umweltschutz hatte die geplante Veranstaltung mit der Begründung gestoppt, die geplante Strecke durch den Auwald sei eine zu große Belastung der Tier- und Pflanzenwelt. 200 gemeldete Läufer seien zuviel. Für Mitveranstalter und Laufgruppenchef Wolfgang Wittig ein schlechter Witz. Er argumentiert:

Hunderte Menschen laufen auf diesen Wegen doch jeden Tag, dazu kommen im Sommer Tausende teils wenig Rücksicht nehmende Radfahrer hinzu. Aber wenn da Läufer Startnummer tragen, ist das jetzt nicht mehr erlaubt. Wolfgang Wittig, Laufgruppenchef der SG LVB und Organisator des Leipziger Crosslaufes

Es hatte sich also etwas angestaut, als Sportbürgermeister Heiko Rosenthal (Linke) am Montag zum Bürgerdialog auf Vereinsvertreter traf. Denn längst geht es um mehr als nur ein Laufevent. Der Streit dreht sich im Grunde um die Kernfrage: Ist Sport in geschützten Gebieten wie dem Auwald noch möglich? Stört der Mensch nur noch? Oder kann es in den grünen Oasen der Stadt vielleicht doch einen sinnvollen Kompromiss geben?

Auch der XXL-Firmenlauf im Juni war nur knapp einer Absage entkommen. Um hier die Naturschutzbedenken auszuräumen, wurde damals extra ein ornithologisches Gutachten eingeholt. Ergebnis: Der in der Nähe der Strecke brütende Rotmilan sei von dem Event nicht betroffen. Doch solche Gutachten können sich die ehrenamtlichen Sportvereine gar nicht leisten. Und damit nicht genug: Auch am Zwenkauer See droht ein neuer Konfliktherd: Hier sollen künftig am Nordstrand Segelwettbewerbe stattfinden. Und auch hier könnten brütende Vögel gestört werden.

Quo vadis Breitensport in Leipzig? Sportbürgermeister Rosenthal konnte beim Bürgerdialog erwartbar keine für alle zufriedenstellende Antwort geben. Bleibt dennoch zu hoffen, dass der aufgebrachte Kommentar von Laufveranstalter Wittig nicht das letzte Wort bleibt. Dem entfuhr entnervt der Satz: „Das kotzt uns an, dann machen wir gar nichts mehr“. Das aber wäre dann doch mehr als schade.

Bild des Tages

Erwischt: Die Soko-Leipzig-Kommissar wechseln die Seite und schlüpften in die Rolle der Sprayer. Ab Freitag werden 23 neue Folgen der ZDF-Krimireihe ausgestrahlt. © Quelle: Uwe Frauendorf,/Steffen Junghans, ZDF





Drei persönliche Lese-Empfehlungen für Sie

Halbe Tonne Kokain in Borna: Nach tagelangen Durchsuchungsmaßnahmen in einer Edeka Fruchtreiferei haben die Behörden nun nähere Details zum Fund mitgeteilt: Es handelt sich um enorme Menge des Betäubungsmittels Kokain. LVZ-Reporter Nikos Natsidis hat den neuesten Stand recherhiert: Noch bleiben viele Fragen offen

Im Landkreis Leipzig wird mehr verdient: Ganze 250 Euro haben die Bewohnerinnen und Bewohner im Landkreis Leipzig jeden Monat mehr in der Tasche als jene in der nahen Metropole. Zumindest statistisch gesehen. In ganz Sachsen wird pro Kopf nirgends so viel verdient wie im Südraum von Leipzig. Mein Kollege Matthias Puppe hat sich die Lohnunterschiede genauer angeschaut

Wird die Kfz-Versicherung jetzt billiger? Zum Teil bessere Einstufungen in die Regionalklassen lassen viele Autofahrer in Sachsen auf sinkende Beiträge für Haftpflicht- und Kasko-Versicherungen hoffen. Doch die Versicherer verweisen auf steigende Werkstattkosten. Die Verbraucherzentrale rät zum genauen Vergleich. LVZ-Reporter Andre Böhmer hat nachgehakt, wer im Raum Leipzig profitieren könnte.

Das war sonst wichtig

Das wird morgen wichtig

Rheuma bei Kindern: Deutschlands führende Fachmediziner kommen ab heute in Leipzig zum Deutschen Rheumatologiekongress zusammen. Gleich zwei Experten des Universitätsklinikums Leipzig (UKL) werden die Tagung mit 2800 Teilnehmern leiten. Unter anderem geht es auch um Therapien für Kinder - die ebenfalls schon unter Rheumaerkrankungen leiden.

Ostdeutsche Firmen in der Krise? Inflation, Rohstoffmangel, fehlendes Personal: Die Unternehmen in Deutschland stöhnen unter den horrenden Belastungen. Das Ifo-Institut wird am Mittwoch bekannt geben, wie ostdeutsche Betriebe mit den Herausforderungen klar kommen.

Ich wünsche Ihnen eine geruhsamen Feierabend. Und wenn Sie mögen, machen Sie gern auch noch etwas Sport - mit Lust und ohne Frust in der freien Natur!

Herzlichst, Ihr Olaf Majer, stellvertretender Chefredakteur





