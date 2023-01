Blackout, kein Gas zum Heizen, horrende Energierechnungen, galoppierende Inflation: Im Sommer versuchten Initiativen von rechts und links die wachsende Angst für einen „heißen Herbst“ und später auch für den „Wutwinter“ zu nutzen. Manche hofften sogar auf regelrechte Volksaufstände gegen das politische System in Deutschland. Inzwischen haben die Demos erheblich an Zulauf verloren.

Kein „heißer Herbst“ und kein „Wutwinter“ in Sachsen - der Dienstag in Leipzig

Der russische Angriff auf die Ukraine hat auch Deutschland im vergangenen Jahr vor enorme Herausforderungen gestellt. Gerade auch in Sachsen versuchten diverse politische Kräfte die wachsenden Ängste in der Gesellschaft mit der Ausrufung von sogenanntem „heißem Herbst“ und „Wutwinter“ für sich zu nutzen. An den extremistischen Rändern war sogar von Volksaufständen gegen das politische System die Rede. Dazu ist es nicht gekommen. Während die demokratischen Institutionen in unserem Land - bei aller berechtigten und notwendigen Kritik - nach und nach Lösungen für die komplexen Probleme präsentieren, nahm die Zahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf den „Montagsdemonstrationen“ immer weiter ab. Inzwischen ist es überall nur noch ein Häuflein, das sich regelmäßig zum „Widerstand“ einfindet. Meine Kollegin Denise Peikert blickt in ihrer Analyse zurück und hat unter anderem den Demokratieforscher Johannes Kiess (Uni Leipzig) gefragt, ob mit einem erneuten Aufflackern der Wut zu rechnen ist. Lesen Sie auch ihren Kommentar: „Politik ist doch besser als Populismus“

Bild des Tages

Aktivisten der Initiative "Heibo bleibt" haben am Dienstag ein Waldgebiet in der Laußnitzer Heide (Landkreis Bautzen) besetzt. Sie wollen verhindern, dass für die geplante Erweiterung einer Kiesgrube im Wald noch weitere Bäume gefällt werden. © Quelle: Sebastian Kahnert/dpa

Fünf Lese-Empfehlungen für Sie

Zitat des Tages

„Ich denke, wir sind in der Endemie.“ Petra Köpping (SPD), Sächsische Gesundheitsministerin

Aufgrund der aktuellen Entwicklung der Corona-Zahlen werde der Freistaat Mitte Januar die Maskenpflicht in Bussen und Bahnen aufheben, kündigte Sachsens Gesundheitsministerin am Dienstag an. Hier geht es zum Text von unserem Landes-Chefkorrespondenten Kai Kollenberg.

Das wird morgen für Leipzig wichtig

Regenschirm, Kapuze und Sattelüberzug : Am Mittwoch wird es zwar mit maximal zehn Grad insgesamt wieder etwas wärmer, dafür bleibt es ziemlich grau und : Am Mittwoch wird es zwar mit maximal zehn Grad insgesamt wieder etwas wärmer, dafür bleibt es ziemlich grau und es muss immer wieder mit Niederschlägen gerechnet werden

Verleihung der Golden Globes: Die Auszeichnungen gelten als wichtigste US-Filmpreise nach den Oscars. In der Kategorie „nicht-englischsprachiger Film“ geht die deutsche Neuverfilmung von Erich Maria Remarques „Im Westen nichts Neues“ ins Rennen. Die Auszeichnungen gelten als wichtigste US-Filmpreise nach den Oscars. In der Kategorie „nicht-englischsprachiger Film“ geht die deutsche Neuverfilmung von Erich Maria Remarques „Im Westen nichts Neues“ ins Rennen. Die Verleihung beginnt um 2 Uhr mitteleuropäischer Zeit

Lagebericht: Rassismus in Deutschland: Reem Alabali-Radovan, Beauftragte der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration, stellt in Berlin die inzwischen 13. Studie zum Thema vor. Diese soll „Zahlen und Analysen“ enthalten, sowie „konkrete Vorhaben“, um gegen Rassismus in der Bundesrepublik vorzugehen.

