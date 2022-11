﻿Keine Fackeln bei „Montagsdemo“ – Skandal gerade noch abgewendet

Zur Leipziger „Montagsdemo“ waren in der kommenden Woche auch Fackeln angemeldet worden. Das ist nicht nur kurz vor dem Jahrestag der Novemberpogrome am 9. November eine Schande. Dass die Kommune noch die Notbremse gezogen hat, verhindert zumindest einen Skandal.

Teilnehmerinnen und Teilnehmer der „Montagsdemo“ am 3. Oktober in Leipzig.

Leipzig. Wer in den beiden deutschen Diktaturen Macht demonstrieren wollte, ließ Menschen mit Fackeln aufmarschieren. In der Zeit des Nationalsozialismus waren Aufzüge im brennenden Schein vor allem nach dem 9. November 1938, als Synagogen und jüdischen Einrichtungen von den Faschisten in Brand gesetzt wurden, auch ein konkretes Mittel der Einschüchterung und Drohung.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Am kommenden Montag, kurz vor dem Jahrestag der Novemberpogrome, wollte die Leipziger „Montagsdemo“ nun ebenfalls mit Fackeln um den Ring ziehen. Vorbei an Stolpersteinen, in Sichtweite zu Holocaust-Gedenkstätte, Synagoge und Hauptbahnhof – dem Ausgangspunkt vieler Deportationen. Laut Versammlungsbehörde waren „sechs bis acht“ Fackeln angezeigt worden. Das mag im Vergleich zu den Massen bei Faschisten und Kommunisten wenig klingen, als Signal bleibt es aber unmissverständlich, gerade in der Woche der Novemberpogrome.

Gute Nachricht ließ lange auf sich warten

Am Donnerstag machten erste Meldungen darüber die Runde. Empörung wurde laut. Wir hakten frühzeitig bei der Versammlungsbehörde nach: Kann das stimmen? Ein klares Nein gab es vorerst nicht, stattdessen Ringen im Hintergrund: um Kenntnisstand, um Formulierungen. Laut unserer Informationen waren die Fackeln der "Montagsdemo" tatsächlich genehmigt. Am späten Freitagabend dann aber doch das Dementi der Behörden: Jene wird es nicht geben.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das ist eine gute Nachricht, auch wenn die klare Haltung lange auf sich warten ließ. Wer heute noch mit Fackeln protestieren will, dem geht es nicht nur um politische Anliegen. Es braucht keinen Exkurs in die deutsche Geschichte, um das zu erkennen.