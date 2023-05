﻿Keine Förderung mehr: Vier Jugendtreffs in Leipzig müssen schließen

Leipzig. „Ufo“ nennen Kinder und Jugendliche den Bau in der Sasstraße 11 in Leipzig-Gohlis. Tatsächlich ähnelt die Architektur des Lehmbau-Jugendtreffs den Vorstellungen eines extraterrestrischen Objekts. Allerdings verliert er seine Bestimmung: Nach Beschluss des Jugendhilfeausschusses (JHA) erhält das „Ufo“ keine kommunalen Zuschüsse mehr und muss schließen – ebenso wie drei weitere Einrichtungen.

Dass Ende Juni Schluss am bisherigen Arbeitsplatz sein soll, hörte das Personal Ende März. „Natürlich waren wir geschockt“, sagt Sozialarbeiter Holger Klaschka, „aber um uns geht es nicht, sondern um unsere Besucher.“ Seit 2000 ist der Ort ein Anlaufpunkt für junge Menschen.

„Entscheidung nicht nachvollziehbar“

Auch sein Kollege Sven Mitter kritisiert die Entscheidung. „Der Etat für Projekte der Kinder- und Jugendhilfe ist gestiegen, warum müssen wir dann dichtmachen – trotz Corona-Folgen und steigender Kinderarmut?“

Ende März brachte der JHA die Förderung über knapp 19 Millionen Euro für 2023 und rund 20 Millionen für 2024 auf den Weg; das sind zwei beziehungsweise drei Millionen Euro mehr als für 2022. Die Mittel erhalten über 170 Projekte, Vereine und Verbände. Dass Projekte aus der Förderliste fallen, hat mehrere Gründe: Weil die Zahl der eingegangenen Anträge das Budget überstieg – es gab 15 neue –, wurde eine Priorisierung notwendig. Hinzu kommt eine neue inhaltliche Schwerpunktsetzung. Vorrang erhalten beispielsweise präventive, familienunterstützende Angebote im Rahmen von Familienbildung und -beratung.

Ungewöhnliche Architektur: Der „Ufo“ genannte Lehmbau-Jugendtreff in Gohlis schließt ab Juli. © Quelle: André Kempner

„Ausschussmitglieder und die Verwaltung haben lange diskutiert und abgewogen“, sagt Michael Schmidt (Bündnis 90/Grüne), Leiter des Ausschusses. „Keine der teilweise schmerzhaften Entscheidungen fiel leichtfertig.“ Schmidt begrüßt, dass das Gießkannenprinzip – jeder Träger erhält ein bisschen – nach Jahren abgeschafft wird. „Unterm Strich wird damit die Angebotslandschaft in der Kinder- und Jugendhilfe besser, wirksamer und noch stärker an den Bedarfen junger Menschen orientiert sein“, sagt er.

Personal betont hohen Zuspruch

Bei den Offenen Jugendtreffs sieht er Handlungsbedarf, weil „dort die Nutzungszahlen seit Jahren sinken, obwohl im Gegensatz dazu die Zahl der in Leipzig lebenden jungen Menschen steigt. Hier braucht es neue Ausrichtungen, teils andere Methoden“. Das „Ufo“-Personal, das nun zeitnah neue Posten übernimmt oder andere Jobs im sozialen Bereich sucht, widerspricht. „Bei uns ist der Zuspruch hoch“, betont Sven Mitter. „Täglich kommen zwischen 40 und 60 Kinder und Jugendliche.“

Vom kommunalen Tropf genommen werden auch die Kinder- und Jugendwerkstatt in der Bornaischen Straße, der Treff in Böhlitz-Ehrenberg sowie der Treff in der östlich gelegenen 125. Oberschule. Was mit den Objekten geschieht, müssen die jeweiligen Träger entscheiden, im Fall des „Ufo“ die Sächsische Lehmbaugruppe als Pächter des Objekts. Deren Geschäftsstelle war am Freitag nicht erreichbar.