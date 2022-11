Mehrere hundert Menschen leben ohne Wohnung in Leipzig, viele von ihnen übernachten täglich auf der Straße. Das soll sich ändern: Wie die Stadt es schaffen will, dass es keine Obdachlosigkeit mehr gibt, und was sonst noch an diesem Samstag wichtig war, lesen Sie im „Leipzig Update“-Newsletter.

Keine Obdachlosen mehr in Leipzig - was am Samstag wichtig war

niemand muss auf der Straße leben, heißt es. Und doch sehen wir sie jeden Tag in der Leipziger Innenstadt: die Wohnungslosen vor dem Hauptbahnhof, an der S-Bahn-Station oder im Tunnel unter dem Ring. Bis 2030 soll sich das ändern. Dann soll es in Leipzig keine Obdachlosigkeit mehr geben, kündigte Sozialbürgermeister Thomas Fabian (SPD) jetzt an und legte einen Plan mit 29 Maßnahmen vor.

Die vielleicht wichtigste davon: Übernachtungshäuser für Obdachlose sollen künftig ganztägig öffnen. Bislang sind die drei Notunterkünfte nur von 16 bis 8 Uhr nutzbar. Der Plan sieht auch eine Erweiterung der Kapazitäten für obdachlose Frauen und Menschen mit psychischen Erkrankungen vor. Ebenfalls geplant ist eine Wohnschule für junge Menschen. Das Konzept wurde auch unter Beteiligung von Obdachlosen entwickelt. Doch es müsste noch mehr passieren, damit das Ende der Obdachlosigkeit bis 2030 nicht nur ein frommer Wunsch bleibt, kommentiert LVZ-Redakteur Klaus Staeubert.

Die Vermeidung von Wohnungsverlust und der Erhalt von bezahlbarem Wohnraum werden aufgrund des angespannten Wohnungsmarktes immer dringlicher.“ Thomas Fabian Leipzigs Sozialbürgermeister (SPD)

Dass das Problem wächst, zeigen die Zahlen: Jeden Monat erfasst das Sozialamt an einem Tag die Menschen, die die Sozialarbeiter auf der Straße antrafen. Im vergangenen Jahr waren es im Durchschnitt 80, im Jahr vor der Corona-Pandemie noch 54. Auch die Notunterkünfte können den Bedarf kaum noch decken, übernachten dort doch schon jeden Tag fast 300 Menschen, 100 mehr als vor vier Jahren.

Mit den sinkenden Temperaturen steht für die Frauen und Männer ohne Wohnung die härteste Zeit des Jahres vor der Tür. Falls Sie Menschen antreffen, die Hilfe brauchen, haben wir hier alle Angebote zusammengestellt, die es in der Stadt gibt.

Bild des Tages

Maskenmann Josko Gvardiol behält im Zweikampf gegen Niclas Füllkrug den Durchblick: Mit 2:1 (1:0) setzte sich RB Leipzig am Samstagnachmittag bei Werder Bremen durch und sprang durch den Sieg im letzten Spiel vor der WM-Pause auf den zweiten Platz der Fußball-Bundesliga. André Silva und Xaver Schlager trafen an der Weser für die Roten Bullen. © Quelle: IMAGO/Picture Point LE

Lesen Sie hier den Spielbericht zum Auswärtssieg. Wer die Bestnote von LVZ-Chefreporter Guido Schäfer erhielt, erfahren Sie in der Einzelkritik.

Fünf Lese-Empfehlungen für Sie

Zitat des Tages

Er wirkt in echt wie im Fernsehen: authentisch. Alexander Nelle, LVZ-Leser nach dem Treffen mit Olaf Scholz (SPD)

45 Minuten nahm sich der Bundeskanzler am Freitagabend Zeit, um nach dem Talk „RND vor Ort“ in der LVZ-Kuppel mit Leserinnen und Lesern bei einem Glas Rotwein ins Gespräch zu kommen. Auch für Selfies war er sich nicht zu schade. Wenn Sie den Talk verpasst haben, können Sie hier die Zusammenfassung nachlesen, den gesamten Livestream noch einmal ansehen oder auch die Highlights in einem 6-Minuten-Video.

Das wird morgen für Leipzig wichtig

Heim-Debüt für neuen DHfK-Trainer: Nach dem Nach dem Auswärtssieg in Wetzlar steht für Rúnar Sigtryggsson, den neuen Coach der Leipziger Bundesliga-Handballer, das erste Spiel in der heimischen Arena an. Ab 18.15 Uhr wollen die Grün-Weißen ihren Aufwärtstrend fortsetzen. Gegner ist Aufsteiger ASV Hamm-Westfalen, derzeit Tabellenletzter.

Gedenken zum Volkstrauertag: Mit einer öffentlichen Gedenkfeier auf dem Südfriedhof wird ab 11 Uhr der Opfer beider Weltkriege gedacht. Nach Ansprachen von OBM Burkhard Jung (SPD) und Dr. Günter Schmidt vom Stadtverband des Volksbundes Deutscher Kriegsgräberfürsorge werden Kränze niedergelegt. Der Volkstrauertag wird seit 1919 alljährlich im November begangen.

Euro-Scene endet: Nach sechs Tagen geht das Nach sechs Tagen geht das Europäische Tanz- und Theaterfestival ins Finale. Drei Aufführungen stehen zum Abschluss auf dem Programm, darunter ab 19.30 Uhr die Premiere eines Ballettabends von Maguy Marin und Mario Schröder in der Oper. Es sind noch Restkarten erhältlich.

Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend, genießen Sie das Wochenende!

Herzlichst, Ihr Robert Nößler, Mitglied der Chefredaktion

