﻿Keine Großdemonstrationen: Warum der „heiße Herbst“ ausgefallen ist

Die Proteste gegen die Energiepolitik in Leipzig und anderswo in Sachsen wurden nie so groß, wie von manchen vorhergesagt. Rechte Demo-Organisatoren probieren bereits andere Themen aus – bislang mit mäßigem Erfolg.

In Leipzig gibt es inzwischen mehrere Montagsdemonstrationen. Der radikale Teil, unterstützt von den rechtsextremen „Freien Sachsen“, zog auch am 9. Januar 2023 über den Innenstadtring.

Leipzig. Ein Wutwinter könne uns bevorstehen, Volksaufstände drohten gar: Im Herbst gab es viele Warnungen aus Politik- und Sicherheitskreisen vor radikalen Protesten in Zeiten von Krieg in der Ukraine und Inflation im eigenen Land. Vor allem im Osten könnten die Proteste gegen die Energiepolitik der Bundesregierung von rechtsradikalen Kräften wie der Kleinstpartei „Freie Sachsen“ unterwandert werden, hieß es. Bislang aber sind die großen Proteste ausgeblieben.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Beispiel Leipzig: Zum Auftakt in einen sowohl von rechten als auch von linken Kräften so bezeichneten "heißen Herbst" am 5. September vorigen Jahres kamen zwar mehrere Tausend Menschen. Sie kamen aber wohl vor allem – dieser Eindruck drängte sich vor Ort auf – um sich aufeinander zu beziehen: die einen zum Protest gegen vermeintliche und tatsächliche Rechtsradikale, die anderen in der Hoffnung auf eine neue Querfront. Danach pendelte sich die Teilnehmerzahl bei den montäglichen Protesten um den Leipziger Ring zunächst auf einem hohen Niveau ein, sank dann aber bald. Am vergangenen Montag waren in Leipzig nur noch wenige Hundert Protestierende in drei verschiedenen Aufzügen unterwegs.

Beispiel Plauen: Im September 2022 sah der Ort im Vogtland nach der neuen sächsischen Protesthochburg aus – bis zu 5000 Menschen kamen in der Stadt zu Demonstrationen des "Forums für Demokratie und Freiheit" zusammen. Dann gab es Streit unter den Organisatoren – um Trommlergruppen, um die Frage, wie radikal es zugehen solle. Die Polizei ermittelte wegen einer womöglich volksverhetzenden Rede. Die Teilnehmerzahlen sanken rapide. Wer will, kann das positiv sehen: Solange die Organisatoren ihre Debattenbereitschaft betonten, kamen die Menschen. Als die Töne radikaler wurden, blieben viele weg.

Lesen Sie auch

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Demokratieforscher: „Der Druck ist raus“

Johannes Kiess beschäftigt sich am Else-Frenkel-Brunswik-Institut für Demokratieforschung der Universität Leipzig mit den Demonstrationen. Er glaubt, dass es unter anderem an der Politik der Bundesregierung liegt, dass die Teilnehmerzahlen zuletzt zurückgingen, statt in große Höhen zu steigen. „Der große Energienotstand ist bislang ausgeblieben“, sagt er. „Die Politik hat das Thema bearbeitet und das hat den Druck herausgenommen.“ Kiess und seine Kolleginnen und Kollegen schauen sich regelmäßig an, was in rechten Telegram-Kanälen passiert. „Dort ist die Nachrichtendichte zwar in den vergangenen Wochen gleich geblieben, aber es wird inzwischen weniger über den Protest auf der Straße gesprochen.“

Das heiße aber nicht, sagt Kiess, dass es weniger wütende und unzufriedenen Menschen gebe. „Das Protestpotential in Sachsen ist grundsätzlich da. Aber aktuell hat sich das Möglichkeitsfenster für durchschlagende Demonstrationen geschlossen, weil die Krise von vielen Menschen nicht mehr als so existenziell empfunden wird“, analysiert er. „Die Frage war immer: Finden rechte Protestakteure nach Asylpolitik und Corona ein neues Thema? Aktuell sieht es so aus, als funktioniere die große milieuübergreifende Mobilisierung nicht mehr.“

Tatsächlich versuchen etwa die rechtsextremen „Freien Sachsen“, die nach den Pandemie-Protesten auch einen großen Teil der Energieproteste in Sachsen mit organisiert hatten, mit verschiedenen Themen die Wut ihrer Anhänger am Köcheln zu halten. So haben sie etwa angekündigt, nachträglich juristisch gegen die Corona-Maßnahmen vorzugehen und sprechen in den sozialen Netzwerken zunehmend über die Flüchtlingsbewegungen nach Sachsen.

Verfassungsschutzchef: „Für Entwarnung ist es zu früh“

Der sächsische Verfassungsschutzpräsident Dirk-Martin Christian möchte in Sachen radikale Proteste noch keine Entwarnung geben. „Jetzt schon zu sagen, das ist nur ein laues Lüftchen und das war es schon, hielte ich für verfrüht“, sagt er der LVZ. „Seit Pegida haben sich in der hiesigen Gesellschaft feste Protestmilieus und Proteststrukturen herausgebildet, die bei jeglichen Themen mit Empörungscharakter aktiviert werden können. Es ist nur die Frage, wie stark die Bevölkerung emotional betroffen ist.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Warum es auch der politischen Linken nicht gelungen ist, die Energiekrise mit großen Demonstrationen für sich zu nutzen, erklärt Protestforscher Kiess so: „Für die linke Bewegung ist es schwierig, das Ressentiment zu mobilisieren, weil das Original von rechts immer überzeugender ist.“ Zudem werde die Partei Die Linke als zerstritten und uneindeutig wahrgenommen – und nicht als adäquate Alternative.