﻿Warnstreik legt Leipzig lahm – Betroffene erzählen, warum das nötig ist

Leipzig. Leipzigs Straßen, etwa die Bornaische Straße zwischen Dölitz und Connewitz, sind in den frühen Morgenstunden an diesem Freitag ziemlich verlassen. Das mag an den Winterferien liegen. Es fahren keine Straßenbahnen und Busse. Am Warnstreik des öffentlichen Dienstes beteiligen sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB). Am Straßenbahnhof Dölitz sind die Tore verschlossen. Gegen die nächtliche Kälte wird ein Feuer entzündet.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Warnstreik am Straßenbahnhof Dölitz. © Quelle: Andre Kempner

„Ihr wartet auf die Bahn, ich warte auf die Bezahlung“, steht auf einem der Plakate, das die Streikenden in den Händen halten. Der Frust ist bei vielen sichtlich groß, da das Geld am Monatsende oft nicht reicht, um die Rechnungen zu bezahlen. Einzig die technischen Dienste der Iftec sind in Dölitz im Einsatz. Sie haben einen anderen Tarifvertrag. Für sie wird eine Spur freigelassen – doch ansonsten bewegt sich an diesem Freitag keine Bahn mehr. „Ich arbeite auch als Fahrtrainer“, erzählt Christoph Schmidt (59), der seit 1990 Straßenbahnen lenkt. „Wenn ich sehe, wie meine Azubis nach einem Jahr das Unternehmen verlassen, weil sie woanders deutlich mehr verdienen, macht mich das schon traurig.“

Straßenbahnfahrer Christoph Schmidt (59): „Wenn ich sehe, wie meine Azubis nach einem Jahr das Unternehmen verlassen, weil sie woanders deutlich mehr verdienen, macht mich das schon traurig.“ © Quelle: Andre Kempner

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Mehr Nicht-Gewerkschafter streiken mit

„Dieser Betrieb wird bestreikt“ – steht auf dem Transparent vor den Toren des Straßenbahnhofs Angerbrücke. Dahinter stehen die Straßenbahnen und bewegen sich nicht.

Warnstreik der Gewerkschaft Verdi am Straßenbahnhof Angerbrücke. © Quelle: Andre Kempner

Vom Busbahnhof in Lindenau hat ebenfalls kein Fahrzeug den Hof verlassen. Dort ist gerade das Tor kaputt, die Einfahrt wird zudem von den Streikenden besetzt. Es werden Autos bereitgestellt, um die Zufahrt zu blockieren. Damit arbeitswillige Kolleginnen und Kollegen, die sich nicht am Streik beteiligen wollen, nicht rausfahren können. Doch das ist wohl eher symbolisch. „Diesmal beteiligen sich bedeutend mehr Mitarbeiter, die nicht in der Gewerkschaft sind, am Warnstreik. Sie unterstützen unsere Forderungen“, sagt die Betriebsratsvorsitzende Beate Heinze (60). Die Folgen des Krieges in der Ukraine, die hohen Preise und die Inflation betreffen schließlich alle, sagt sie.

Gewerkschaftssekretär Lucas Zahn (27) von Verdi: „Die Kollegen brauchen das Geld, um über die Runden zu kommen. Aufgrund der Inflation sind Existenzen bedroht.“ Hinzu kommt: Mitarbeiter im Fahrdienst üben laut Heinze eine „gefahrgeneigte Tätigkeit“ aus, die einfach besser entlohnt werden muss. Sie müssen im Verkehr für andere mitdenken, die sie täglich befördern. „Wir brauchen wie andere Branchen Nachwuchs, denn man aber nur bei guter Entlohnung findet.“

Beate Heinze (60), die Betriebsratsvorsitzende der LVB: „Diesmal beteiligen sich bedeutend mehr Mitarbeiter, die nicht in der Gewerkschaft sind, am Warnstreik.“ © Quelle: André Kempner

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Warnstreik am Busbahnhof Lindenau. © Quelle: André Kempner

Haltestellen verwaist – doch Chaos bleibt aus

Viele Haltestellen der LVB, etwa am Augustusplatz, sind am Freitagmorgen verwaist. Da die LVB rechtzeitig informiert haben, ist es laut LVB-Sprecher Marc Backhaus zu keinen „Massenaufläufen“ sowie Chaos an Haltestellen gekommen. „Viele haben sich Alternativen gesucht oder arbeiten im Homeoffice“, sagt er. Anders sieht es am Leipziger Hauptbahnhof aus, wo auch Reisende ankommen. Die Anzeigetafel an der Haltestelle, auf der die Gewerkschaft Verdi über den Warnstreik informiert, überrascht hier einige. „Wie komme ich jetzt zur Arbeit?“, fragt sich Magdalena (32), die im Büro der Post am Mariannenpark arbeitet. „Da muss ich mich beeilen und laufen“, sagt sie. Ähnlich ergeht es Studentin Lisa Iwanowa (26), die ins Fitnessstudio an der HTWK will. Den Streik findet sie dennoch gut. Anders ein Obdachloser, der auf einer Bank sitzt. „Wir haben ganz andere Probleme.“ Einige schimpfen auch auf die LVB.

Magdalena (32): Wie komme ich jetzt zur Arbeit. Da muss ich mich beeilen und laufen.“ © Quelle: André Kempner

Doch nicht nur dort wird gestreikt: Auch städtische Kitas und Schulhorte, die Stadtreinigung Leipzig, etliche Mitarbeiter städtischer Ämter, Rentenversicherung, Sparkasse, die Stasi-Unterlagenbehörde und viele mehr befinden sich für einen Warnstreik-Tag im Ausstand. So bleiben auch die Wertstoffhöfe geschlossen. Die Beschäftigen treffen sich zur Kundgebung auf dem Wilhelm-Leuschnerplatz. Zu ihnen gehört auch Hans-Peter Täschner: „Nach 32 Jahren Stadtreinigung gehe ich zwar bald in den Ruhestand. Ich will aber meine Kollegen unterstützen“, sagt der 64-Jährige, der auf den Wertstoffhof Geithainer Straße arbeitet: „Für die Obrigkeit reicht es immer. Wir können aber nicht immer die Füße stillhalten, die Preise steigen.“ Das sieht auch Philipp Klötzer (42): „Wir müssen was machen, das ist meine Motivation.“

Hans-Peter Täschner (64): „Nach 32 Jahren Stadtreinigung gehe ich zwar bald in den Ruhestand. Ich will aber meine Kollegen unterstützen.“ © Quelle: André Kempner

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Erzieherinnen bemängeln katastrophale Bedingungen

Auch Erzieherinnen sind „jetzt kampfbereit“: „Die Bedingungen für die Kinder, aber auch für die Betreuer sind einfach katastrophal“, erzählt Franziska Zita (34) aus der Kita Liliensteinstraße. Es gebe kaum Zeit, für die „Massen an Kindern in kleinen Räumen einzugehen“. Eine „Aufbewahrungsanstalt“ sei nicht Sinn des Berufes, ergänzt Susanne Fischer (39). Es seien mehr Erzieher nötig, die aber auch besser bezahlt werden. „Wir erleben aber auch immer wieder Eltern, die unsere Arbeit nicht wertschätzen.“

Die Erzieherinnen Susanne Fischer (39) und Franziska Zita (34). „Die Bedingungen für die Kinder, aber auch für die Betreuer sind einfach katastrophal“, so Zita. © Quelle: André Kempner

Eltern haben sich im Vorfeld auf die Schließung von knapp 60 Kitas und Horten eingestellt und für alternative Betreuung gesorgt, wie es die Stadt empfohlen hat. Zu den Einrichtungen, die eingeschränkt für Krippenkinder geöffnet haben, gehört die Kita Paul-Küstner-Straße. Zumindest am frühen Morgen erschien ebenso wie an der Kita in der Gohliser Straße 5 niemand, um seine Kleinsten abzugeben. Auch weil Ferien sind und viele Familien „urlauben“, entwickelt der Streik hier weniger Wucht als in anderen Bereichen. Die Leipzigerin Nancy Brandt hätte am Freitag zu Hause bleiben müssen, wenn ihre Mutter nicht seit Januar in Rente wäre. „Deshalb kann sie die Betreuung meiner Tochter Emilie übernehmen.“ Die Achtjährige geht in die Kurt-Masur-Schule, dessen Hort nur eine Notbestreuung anbietet. Die Kita von Emilies fünfjähriger Schwester Söra ist von dem Streik nicht betroffen.

Bürgerbüro arbeitet normal

Nancy Brandt hat vollstes Verständnis für die Arbeitsniederlegung. „Ich finde auch, dass das Pflegepersonal mal richtig streiken sollte“, sagt sie, „die kurze Dankbarkeit während der Coronazeit hat ja in der Politik zu keinerlei Veränderungen geführt.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Im Bürgerbüro in der Otto-Schill-Straße ist vom Arbeitskampf nichts zu spüren. „Wir haben ganz normalen Betrieb“, sagt die Mitarbeiterin am Empfang. „Uns ist auch nicht bekannt, dass andere Bürgerbüros geschlossen haben.“

Lesen Sie auch

Demo zieht am Neuen Rathaus vorbei

Azubi Taufic ist sauer: „Wir leben in einer Zeit, in der die Azubis noch Minijobs annehmen müssen, um über die Runden zu kommen.“ Auch Amazon ist vertreten. „Wir betteln nicht, sondern fordern“, sagt Alexander. Wenn ein Streik wirken soll, müsse er weh tun. Deshalb werde auch im Weihnachtsgeschäft oder wenn Leute gerade fliegen wollen, die Arbeit niedergelegt.

Die Streikenden ziehen bei einer Demo über den Martin-Luther-Ring am Neuen Rathaus vorbei. © Quelle: André Kempner

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Nach der Kundgebung auf dem Wilhelm-Leuschner-Platz ziehen mehr als 1500 Streikende über den Martin-Luther-Ring vorbei am Neuen Rathaus. „Macht Krach und stört die Stadtverwaltung bei ihrer Arbeit“, hieß es aus den Reihen der Demonstrierenden. Sprechchöre wie „Zusammen geht mehr“ erschallen. Und irgendwie ist den meisten klar: Es ist der Beginn, sie hören nicht auf, bis die Forderungen erfüllt sind.