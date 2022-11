Mit ihrer „Mega Christmas Show“ war die Kelly Family am Mittwoch in der Arena Leipzig. Vor tausenden Fans präsentierte sie eine Mischung aus eigenen Stücken und zeitlosen Klassikern.

Leipzig. Wann genau beginnt eigentlich die Vorweihnachtszeit? Wenn die ersten Lebkuchen in den Supermarktregalen auftauchen? Wenn der Weihnachtsmarkt eröffnet? Wenn man in letzter Minute einem panischen Geschenkekaufrausch verfällt? Oder ganz klassisch am ersten Advent? Jeder mag da seine eigene Antwort haben – für gut 4000 Menschen, die sich am Mittwoch in der Arena Leipzig versammelten, könnte sie lauten: wenn die Kelly Family mal wieder zum Weihnachtskonzert lädt. Genauer: zur "Mega Christmas Show".