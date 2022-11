﻿Kerstin Schultheiß wird Geschäftsführerin der Leipziger Gruppe

Die stadteigene L-Gruppe verstärkt ihre Führungsspitze mit einer Frau: Die VNG-Managerin Kerstin Schultheiß soll zum 1. Mai neue Geschäftsführerin des Konzerns und der Wasserwerke werden. Sie tritt in schweren Zeiten an.

Leipzig. Die 5000 Mitarbeiter zählende stadteigene Leipziger Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft (LVV) wird künftig auch von einer Frau geführt. Auf einer gemeinsamen Sitzung des Verwaltungsausschusses der Stadt Leipzig und den Aufsichtsräten von LVV und Wasserwerken wurde am heutigen Dienstag entschieden, die 54-jährige Juristin Kerstin Schultheiß zur neuen Geschäftsführerin der LVV-Holding zu bestellen.

Der Holding angegliedert sind die Leipziger Stadtwerke, die Leipziger Verkehrsbetriebe und die Leipziger Wasserwerke. Die Managerin tritt die Nachfolge von Michael M. Theis an, der sich zum 30. April 2023 in den Ruhestand verabschiedet. Im Anschluss wählte die Gesellschafterversammlung der Wasserwerke Schultheiß als Geschäftsführerin der Wasserwerke.

Kerstin Schultheiß wird neue Chefin der L-Gruppe: Bei der VNG hochgearbeitet

Die Funktionsverteilung innerhalb der Geschäftsführung der Leipziger Gruppe, insbesondere die Position des Sprechers der Geschäftsführung und des Arbeitsdirektors, wird im neuen Jahr erfolgen. Bis zu seinem Ausscheiden behält Michael M. Theis beide Funktionen.

Schultheiß hat sich nach ihrem Jurastudium in Erlangen und Referendariat in Bayern seit 1995 bei der VNG hochgearbeitet. Sie war dort Referentin im Hauptbereich Recht und gelangte über verschiedene Positionen wie der Leiterin Energiehandelsrecht und Bereichsleiterin Kaufmännisches und Administration im Jahr 2018 auf den Sessel der Geschäftsführerin der VNG Handel & Vertrieb.

Die neue Geschäftsführerin wird erst am 1. Mai 2023 in der Holding anfangen. Sie wird dann in der vierköpfigen - bislang ausschließlich mit Männern besetzten – LVV-Geschäftsführung das Geschäftsfeld Wasser übernehmen sowie die kaufmännischen Geschäfte bei den Wasserwerken leiten. Bis zu diesem Zeitpunkt ist sie noch Geschäftsführerin des Unternehmens VNG Handel & Vertrieb, einer hundertprozentigen Tochter des Leipziger Unternehmens Verbundnetz Gas AG.

Schwieriger Job in schweren Zeiten

Ihren Führungsposten in der LVV-Gruppe tritt die Neue in schwierigen Zeiten an. So hat die L-Gruppe im Jahr 2021 ihre Verschuldung deutlich hochgefahren, vor allem um fossile Energieträger abzulösen. Dadurch ist die Gesamtverschuldung von 748 auf 911 Millionen Euro angestiegen und die maximal mögliche Verschuldung des Unternehmens erreicht.

Außerdem hat die Stadt Leipzig ihrem LVV-Konzern eine vorübergehenden Kreditlinie in Höhe von 400 Millionen Euro gewährt, um die Turbulenzen der Energiekrise besser zu bestehen. Darüber hinaus erhielt die Firmengruppe finanzielle Einlagen in Höhe von 25 Millionen aus der Stadtkasse, die innerhalb von zwei Jahren um weitere 30 Millionen Euro aufgestockt werden sollen.

Diese finanziellen Turbulenzen werden demnächst auch die Kunden des Unternehmens zu spüren bekommen: Auf LVZ-Anfrage hieß es am Dienstag bei der LVV, dass am Montag neue Preise für Strom, Gas und Fernwärme bekanntgegeben werden.