﻿Bürger ziehen vor Gericht: Prozess um geplanten Kiestagebau startet

Eine Bürgerinitiative in Leipzig-Rückmarsdorf zieht jetzt vor Gericht. Der Grund: Die Behörden können nicht garantieren, dass bei einem geplanten Tagebau am Ortsrand ein Mindestabstand von 300 Metern gewahrt wird.

Neben dem schon vorhandenen Kiestagebau in Leipzig-Schönau plant die Papenburg AG einen Neuaufschluss. Dafür vorgesehen ist ein 46 Hektar großes Feld (links oben), das bis an die Wohnhäuser von Rückmarsdorf heranreicht (oben in der Mitte).

Leipzig. Die Rückmarsdorfer Bürgerinitiative „Mit uns ist kein Kies zu machen“ erwartet für den 9. Februar einen ersten Gerichtstermin. Dann wird sich das Oberverwaltungsgericht in Bautzen zunächst mit der Frage befassen, ob eine Klage der Bürgerinitiative (BI) gegen Teilaspekte des Tagebauprojekts überhaupt zulässig ist. Das erklärte BI-Sprecherin Cornelia Kluth gegenüber der LVZ.

Konkret geht es um ein Raumordnungsverfahren, dessen Ergebnisse die Landesdirektion Sachsen (LDS) am 1. September 2021 verkündet hatte. Demnach wäre der bis zu 46 Hektar große Kies-Neuaufschluss auf einem Feld bei Rückmarsdorf sogar dann genehmigungsfähig, wenn die Grube an einigen Stellen nur etwa 75 Meter Abstand zu den ersten Wohnhäusern einhält. Dafür müssten lediglich Auflagen wie der Bau von Lärmschutzwänden erfüllt werden.

Kaum Hoffnungen auf das Oberbergamt

Diese Entscheidung rief Proteste der BI hervor, die einen Mindestabstand von 300 Metern zu den Häusern fordert. Zwar ist das Raumordnungsverfahren nur ein vorgeschalteter Schritt – das letzte Wort in Sachen Tagebaue hat in Sachsen stets das Oberbergamt in Freiberg. Dort wurde das entsprechende Genehmigungsverfahren noch nicht begonnen. Doch auf das Oberbergamt setzten die Betroffenen vor Ort kaum Hoffnungen, so Sprecherin Kluth. „Deshalb haben wir uns nach umfangreicher juristischer Beratung entschlossen, bereits gegen das Raumordnungsverfahren bei der LDS zu klagen.“

Noch mehr Unterstützung würde sich die BI vom Leipziger Rathaus wünschen, berichtete sie weiter. Baubürgermeister Thomas Dienberg (Grüne) habe im Dezember im Ortschaftsrat Fragen, auch zum Kiesabbau beantwortet. Bezüglich einer Standortvereinbarung, welche die Kommune zu dem Tagebau mit dem Vorhabenträger Papenburg AG abschließen will, sei er aber vage geblieben. Eine Beteiligung der BI oder des Ortschaftsrates an den Verhandlungsgesprächen sei leider nicht möglich, so Dienberg. Jedoch werde der Entwurf des Vertrags vor der Unterzeichnung dem Ortschaftsrat zur Kenntnis gegeben.

Stadt will Abstand vertraglich sichern

Auf LVZ-Nachfrage erläuterte das Liegenschaftsamt am Dienstag, die Verwaltung halte sich selbstverständlich an einen Stadtratsbeschluss vom März 2021. Demnach „soll der Mindestabstand zwischen Wohnbebauung und Abbaugebiet von mindestens 300 Metern wesentlicher Bestandteil der Standortvereinbarung werden“. Die Verhandlungen mit Papenburg dauerten noch an. Auf jeden Fall wolle die Kommune städtische Flächen, die Papenburg für den Neuaufschluss braucht und die außerhalb des 300-Meter-Abstandes liegen, erst dann verkaufen, wenn die Standortvereinbarung unterschrieben ist. Der Ortschaftsrat werde weiterhin zeitnah informiert, versicherte das Liegenschaftsamt. Ortsvorsteher Roger Stolze hat dafür nun einen Termin im März reserviert.