Kinderarmut in Sachsen: Jedes fünfte Kind ist gefährdet

Deutschland gehört zu den reichsten Ländern der Welt. Kinder wachsen hierzulande in Wohlstand auf. Doch das gilt nicht für alle. Wenn das Geld in der Familie knapp ist, werden schon Kleinigkeiten wie ein Eis oder die Eintrittskarte ins Freibad nahezu unerschwinglich und wollen gut in den Haushaltsplan eingepasst sein. Vor gut zehn Jahren war Leipzig noch die deutsche Kinderarmuts-Hauptstadt. Seitdem sank die Quote von Kindern, die Sozialgeld beziehen, von mehr als 25 Prozent auf jetzt 14,8 – in Sachsen liegt der Wert bei 21 Prozent und damit im bundesweiten Durchschnitt. Trotz des Rückgangs lebt aber noch immer jedes fünfte Kind im Freistaat in problematischen finanziellen Verhältnissen.

Viele Familien liegen nur knapp über dem Bemessungsgrad.“ Vicki Felthaus (Grüne) Schul- und Jugendbürgermeisterin in Leipzig

Als armutsgefährdet gilt eine Familie in Deutschland, wenn sie mit zwei kleinen Kindern weniger als 2500 Euro netto im Monat zur Verfügung hat. Hilfen für einkommensschwache Eltern und ihre Kinder gibt es zwar auch heute schon. „Doch davon wissen viele Betroffene oft nichts“, sagt Sachsens Sozialministerin Petra Köpping (SPD).

Der Bund möchte mit der Kindergrundsicherung einkommensschwachen Familien helfen. Vorgesehen ist ein Grundbetrag, der mindestens dem Kindergeld entspricht. Das sind aktuell 250 Euro pro Kind im Monat. Fachleute begrüßen den Plan, doch in der Ampel-Regierung kündigt sich die nächste grundsätzliche Debatte an.

Mein Kollege Mark Daniel hat sich die Gemengelage angesehen und auch einen Blick auf die Situation in Leipzig geworfen.

Maxi (22), Johann (19), Hannah (21) und Magnus (19, von links) freuen sich darauf, schon am Nachmittag auf einem Techno-Rave zu sein. Möglich macht das das "Unreal Open Air Festival" am Völkerschlachtdenkmal. Tausende feiern bis in den Abend hinein. © Quelle: Leo Maxim Schauer

Vorfall mit K.-o.-Tropfen: Im Juni sollen zwei Personen versucht haben, eine Besucherin des Clubs Elipamanoke in Plagwitz von ihren Freunden zu trennen und ihr sogenannte K.o.-Tropfen zu verabreichen. Andere Gäste verhinderten das. Der Club will alle Täter der Polizei ausliefern, wenn sie erwischt werden. Im Juni sollen zwei Personen versucht haben, eine Besucherin des Clubs Elipamanoke in Plagwitz von ihren Freunden zu trennen und ihr sogenannte K.o.-Tropfen zu verabreichen. Andere Gäste verhinderten das. Der Club will alle Täter der Polizei ausliefern, wenn sie erwischt werden. Insgesamt ist ein Anstieg der Fälle in Leipzig zu verzeichnen.

Werbe-Gag oder geschmacklose Satire? Mit auffälligen Plakaten macht eine Fleischerei in Döbeln von sich reden. Das Besondere an der Werbung für hausgemachte Grillprodukte: Von den Plakaten lächeln Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne), Finanzminister Christian Lindner (FDP) und Mit auffälligen Plakaten macht eine Fleischerei in Döbeln von sich reden. Das Besondere an der Werbung für hausgemachte Grillprodukte: Von den Plakaten lächeln Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne), Finanzminister Christian Lindner (FDP) und Grünen-Parteichefin Ricarda Lang. Die Meinungen zu der Aktion gehen auseinander - wie in diesem Pro und Contra.

DDR-Kult: Eine Kartoffelsuppe mit „Bocki“ aus der Feldküche - in Torgau ist die noch zu bekommen. Hier schlagen regelmäßig Betreiber von Gulaschkanonen auf. Und ihre Fans können zu jeder Tageszeit etwas Däftiges vertragen. Doch hinter den dampfenden Töpfen steckt harte Arbeit. Eine Kartoffelsuppe mit „Bocki“ aus der Feldküche - in Torgau ist die noch zu bekommen. Hier schlagen regelmäßig Betreiber von Gulaschkanonen auf. Und ihre Fans können zu jeder Tageszeit etwas Däftiges vertragen. Doch hinter den dampfenden Töpfen steckt harte Arbeit. Warum ist das Essen aus der Feldküche so beliebt?

Fortsetzung: Der 40. Leipziger Triathlon geht in seine zweite Runde. Rund 800 Sportlerinnen und Sportler gehen am Kulkwitzer See an den Start. Die olympische Distanz wird zwischen 11 und 15 Uhr ausgetragen – Der 40. Leipziger Triathlon geht in seine zweite Runde. Rund 800 Sportlerinnen und Sportler gehen am Kulkwitzer See an den Start. Die olympische Distanz wird zwischen 11 und 15 Uhr ausgetragen – in dieser Zeit findet auch die Staffel statt.

