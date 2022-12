﻿Was Kindern in Leipzig auf der Seele brennt

Leipzig. Tablets statt Arbeitshefte, damit der Ranzen leichter wird; eine Schwebebahn über der Straße, damit es weniger Staus gibt und die Trams nicht so voll sind; Straßenbahn- und Busfahrpläne, die kindgerecht gestaltet sind; eine Begleitung für einen sicheren Heimweg, wenn es dunkel ist; mehr Mitsprache beim Schulessen inklusive Portionsgröße, mehr Schulsozialarbeiter; klare Regeln gegen Mobbing; eine Kinderbürgermeisterin, die sich um Spielplätze, Radwege, bunte Häuser und Freiheit für Tiere kümmert.

Das sind nur einige von vielen Dingen, die Leipziger Kindern auf der Seele brennen. Geäußert hat der Nachwuchs diese auf dem Kinderkongress, den der Deutsche Kinderschutzbund, das Haus Steinstraße und das Werk 2, unterstützt von der Stadt Leipzig, im November organisiert hatten.

„Wir sind selbst noch am Lernen“

Am Freitag wurden diese Forderungen, die auch in einem Kalender für 2023 zusammengefasst sind, an Jugendbürgermeisterin Vicki Felthaus (Grüne) übergeben. Mehr als 200 Kinder im Alter von 8 bis 12 Jahren stellten sich an zwei Tagen in altersgerecht moderierten Workshops gemeinsam die Frage, wie Leipzig, ihre Schulen und ihre Lebenswelten noch lebenswerter, vor allem aber kindgerechter werden können. Dabei wurde auch diskutiert, welche Möglichkeiten zur Mitbestimmung die Mädchen und Jungen sich wünschen. „Wir wollen dazu beitragen, Leipzig aus der Perspektive der Kinder mitzugestalten“, erläuterte Christian Helbig vom Haus Steinstraße, der den Kongress mit organisiert hatte. Das Thema Kinderrechte finde in der Öffentlichkeit zu wenig statt, sagte Christian Gundlach vom Kinderschutzbund. Der Kongress sei noch ein recht junges Format: „Wir sind selbst noch am Lernen“, so Helbig.

Ein Wunsch: der Frei Day

„Mir gefällt dieses Frei-Day-Konzept, bei dem wir eigene Fächer einplanen können“, erzählte Raphael (13) von der Freien Rahn-Oberschule, der mit seinem Mitschüler Elia (13) zur Übergabe ins Neue Rathaus gekommen war. So könnten Schulstunden wie Kochen, Medien oder Achtsamkeit ausprobiert werden. Es müsse eine größere Fächervielfalt geben. Etwa 20 Schulen in Leipzig testen dieses Konzept bereits, das von der Stadtverwaltung gefördert wird. „Dabei obliegt den Schülerinnen und Schülern, was sie an diesem Tag machen“, sagte Bürgermeisterin Felthaus. Der Kinderkongress will, dass dies an jeder Schule ausprobiert wird.

Mehr Bäume, mehr, Tierschutz, mehr Fußball

Die Kinder finden, dass ohnehin mehr ihrer Themen – etwa Tierschutz oder „Alle sind gleich!“ – in den Unterricht gehören. Auch Präventionsstunden. „Dann hätten viele Kinder mehr Ansporn. Und wir könnten auch über wichtige Themen wie Rassismus sprechen“, befand Schüler Raphael. Das sei aktueller als ein Lied in Musik. Auch „Breakdance“ sei Sport. „Und Fußball könnte jeden Tag gespielt werden.“

Ein weiteres wichtiges Thema beim Kinderkongress: Die Schulhöfe müssen mehr Bäume bekommen und grüner werden. Bürgermeisterin Felthaus sieht sich dadurch bestätigt. „Wir machen gerade eine Planung, wie wir Schulhöfe begrünen und für die Nachbarschaft öffnen können“, erklärte sie. So gehe es beispielsweise um „grüne Klassenzimmer“. Weitere Themen betreffen Bäume und Verkehr – da sei die gesamte Stadtverwaltung gefordert.

Diskutiert wurde auch, wie Konflikte mit Freunden und in der Familie ausgetragen werden können.

