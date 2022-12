﻿Leipziger Kinderkongress verschafft Aufmerksamkeit, dass Kinder Rechte haben

Ein Kinderkongress kann Probleme sicherlich nicht lösen. Er verschafft aber Aufmerksamkeit für die Rechte und Wünsche von Kindern. An ihrer Beteiligung herrscht auch in Leipzig durchaus Nachholbedarf.

Leipzig. Es ist eine gute Idee, Kinder für sich selbst sprechen zu lassen. Vieles in der wachsenden Stadt Leipzig fühlt sich aus „ihrer Höhe“ anders an. So verschwinden Freiräume, viele Klassen an ihren Schulen sind vollgestopft, der Unterricht nicht immer auf der Höhe der Zeit. Einige Kinder werden gar gemobbt, weil sich ihre Eltern bestimmte Produkte nicht leisten können. Ein Kinderkongress kann diese und viele andere Probleme sicherlich nicht lösen. Die Forderungen mögen zwar nicht alle umsetzbar sein. Aber der Kinderkongress verschafft Aufmerksamkeit, dass Kinder Rechte haben.

Die sind zwar bereits in der 1989 verabschiedeten UN-Kinderrechtskonvention verankert. Leipzig hat den Auftrag des Stadtrates, eine eigene Kindercharta vorzulegen, allerdings noch nicht erfüllt. Die Jugendbürgermeisterin weiß natürlich, wie wichtig es ist, dass Kinder mitreden können und macht sich dafür auch stark. Dennoch besteht an der Beteiligung von Kindern und Jugendlichen in Leipzig durchaus Nachholbedarf.

Kinder sollten der Maßstab bei allen Entscheidungen sein

Natürlich: Leipzig baut und saniert Spielplätze, steckt viel Geld in den Neubau der Schulen. Doch werden ihre Bedürfnisse schon bei der Planung und beim Bau angemessen berücksichtigt? Und bei der anstehenden Etatdebatte 2023/24 wird angesichts von Inflation und Energiekrise wohl auch an Freizeitangeboten gespart. Das haben die Freien Träger der Jugendhilfe gerade erst wieder beklagt. Dabei wird immer wieder betont: Kinder sind unsere Zukunft. Deshalb sollten sie auch der Maßstab bei allen Entscheidungen sein.

