﻿„Space Riders“: Adrenalin-Kicks auf der Neuen Messe in Leipzig

Die ersten Show „Kings of Xtreme“ am 28. Januar 2023 sorgte vor allem bei Familien für große Begeisterung.

Das Motorsport-Event „Kings of Xtreme“ ist zurück in Leipzig. Mit zwei spektakulären Shows am Sonnabend begeistern die Freestyle-Motocrosser und Mountainbike-Dirtjumper die Zuschauer auf der Neuen Messe. Hier gibt es viele Fotos zu sehen!

