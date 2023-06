﻿Leipziger Cinestar schafft Wegwerfbecher ab: Ziehen andere Kinos nach?

Leipzig. Das Kino Cinestar am Burgplatz ist Anfang Juni komplett auf Mehrwegbecher umgestiegen. Alles, was an Softdrinks aus dem Hahn gezapft wird, fließt nun in wiederverwendbare Behälter. Kaffee und Tee gibt’s in Porzellangeschirr, Wein im Glas. Dazu wie gehabt Limonade, Wasser und Bier in Flaschen. „Die Gäste reagieren durchweg positiv“, sagt Theaterleiter Rainer Weber.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Kinobesucher sollen Becher jetzt am Platz stehen lassen

Seit Anfang des Jahres wurde der Mehrwegeinsatz bereits getestet. Für die Gäste war es eine Umstellung: Jahrelang sollten sie ihren Müll möglichst selbst mitnehmen. Jetzt gilt das Gegenteil: Sie sollen ihre Becher am Platz im Becherhalter stehen lassen. Servicekräfte sammeln nach der Vorstellung alles ein. „Das musste sich erst einspielen. Anfangs haben viele aus Gewohnheit ihren Becher in die Mülltonne geworfen“, berichtet Weber. Das Personal holte die Gefäße wieder aus dem Müll heraus.

Auf den Bechern wird mit Piktogrammen erklärt, wie die Rückgabe funktioniert. © Quelle: CineStar

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Auch die Verlustquote war recht hoch, rund ein Viertel der Becher wurde mit nach Hause genommen. Doch inzwischen ruckele es sich ein, zumal überall Plakate hängen und auch auf der Leinwand sowie auf den Bechern selbst erklärt wird, wie das neue System funktioniert. Wenn jemand seine Cola bis zum Filmende nicht schafft, ist das kein Problem – der Becher kann auch beim nächsten Kinobesuch zurückgegeben werden.

So funktioniert der Kreislauf der Mehrfachnutzung

Der Gast erhält sein Getränk in allen verfügbaren Größen nur noch im Mehrwegbecher. Dieser kostet keine Gebühr, und es wird auch kein Pfand erhoben, um langes Anstehen bei der Rückgabe zu vermeiden. Das Kino am Burgplatz hält einige Tausend Becher bereit, um in Stoßzeiten alle Gäste versorgen zu können. Abgewaschen werden die Behälter allerdings nicht direkt vor Ort. Innerhalb der Cinestar-Gruppe wurde ein Mehrweg-Kreislauf organisiert, zusammen mit den Partnern Pepsi und PCO-Group – Letztere liefert Popcorn, Nachos, Süßigkeiten und Snacks.

Lesen Sie auch

Die benutzten Behälter werden im Kino eingepackt, vom Hersteller abgeholt, in die PCO-Zentrale nach Dassow (Mecklenburg-Vorpommern) gebracht, dort professionell gereinigt und wieder ans Kino ausgeliefert. Klingt nach mehr Lkw-Touren auf der Straße, doch Rainer Weber betont: „Für diese Transporte fallen keine zusätzlichen Wege an, da die Abholung und Auslieferung im Zuge der wöchentlichen Warenlieferung stattfindet.“ Die Cinestar-Gruppe schätzt, dass damit an allen 48 deutschen Standorten pro Jahr zwischen 65 und 75 Tonnen Müll eingespart werden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Vorm Verlassen des Kinos werden die Besucher daran erinnert, dass sie ihre Getränkebecher dalassen sollen. © Quelle: Dirk Knofe

Mit seiner kompletten Abkehr von „Einweg“ ist das Cinestar Vorreiter in Leipzig. „Natürlich bedeutet das einen höheren Aufwand“, räumt der Kinoleiter ein. „Aber das ist der Preis, den wir alle zahlen, um in kleinen Schritten etwas für Umwelt und Klima zu tun.“

Passage-Kino in der Hainstraße gibt es nach wie vor ausschließlich Einwegbecher. „Natürlich sind wir auch an Nachhaltigkeit interessiert und haben das Thema schon öfter besprochen“, sagt PR-Mitarbeiterin Hannah Süß. Organisatorisch sei das aber nur schwer umzusetzen. Und das Kino falle auch nicht unter die Gesetzespflicht, da es zu klein sei. Imgibt es nach wie vor ausschließlich Einwegbecher. „Natürlich sind wir auch an Nachhaltigkeit interessiert und haben das Thema schon öfter besprochen“, sagt PR-Mitarbeiterin Hannah Süß. Organisatorisch sei das aber nur schwer umzusetzen. Und das Kino falle auch nicht unter die Gesetzespflicht, da es zu klein sei.

Grünauer Cineplex-Kino werden seit Anfang des Jahres Mehrwegbehälter angeboten. „Aber die Nachfrage ist im Augenblick nicht groß“, berichtet Marketing-Mitarbeiter Heiko Fischer. Wegen der geringen Mengen könne das Mehrweggeschirr direkt vor Ort gereinigt werden. Falls in Zukunft mehr Bedarf besteht, müsse eine externe Firma beauftragt werden. Imwerden seit Anfang des Jahres Mehrwegbehälter angeboten. „Aber die Nachfrage ist im Augenblick nicht groß“, berichtet Marketing-Mitarbeiter Heiko Fischer. Wegen der geringen Mengen könne das Mehrweggeschirr direkt vor Ort gereinigt werden. Falls in Zukunft mehr Bedarf besteht, müsse eine externe Firma beauftragt werden.

Sommerkino auf der Feinkost ist das alles kein Thema: „Bei uns gibt es alle Getränke in Mehrwegflaschen, wir haben gar keine Becher“, sagt Miriam Pfeiffer, Inhaberin der Kinobar Prager Frühling. Imist das alles kein Thema: „Bei uns gibt es alle Getränke in Mehrwegflaschen, wir haben gar keine Becher“, sagt Miriam Pfeiffer, Inhaberin der Kinobar Prager Frühling.

Neue Mehrweg-Pflicht gilt seit Januar

Seit Jahresbeginn gilt europaweit eine neue Vorschrift. In der Gastronomie, in Imbissbetrieben, bei Lieferdiensten oder in Serviceunternehmen müssen jetzt Glas, Porzellan oder wiederverwertbare Kunststoffbecher als Alternative zu Einwegbehältern angeboten werden. Trotz dieser „Mehrwegangebotspflicht“ dürfen Einwegverpackungen aber weiter verwendet werden, solange man vergleichbare Mehrwegverpackungen im Angebot hat und ausreichend darauf aufmerksam macht.

LVZ