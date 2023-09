Kinofilm „Die Mittagsfrau“ hat Premiere in Leipzig – gedreht wurde in Leipzig und Altenburg

Leipzig. Als Eröffnungsfilm der 23. Leipziger Filmkunstmesse wird „Die Mittagsfrau“ gezeigt, die damit in Leipzig ihre Uraufführung feiert. Das Historien-Drama läuft am Montag, 18. September, um 19 Uhr in den Passage-Kinos im öffentlichen Programm der Filmkunstmesse. Als Gäste erwartet werden die beiden Hauptdarsteller Mala Emde („Charité“) und Max von der Groeben („Fack ju Göhte“, „Bibi & Tina“) zusammen mit Regisseurin Barbara Albert und Buchautorin Julia Franck. Der offizielle Kinostart in Deutschland, der Schweiz und Luxemburg folgt erst später, nämlich am 28. September.

Dreharbeiten zu „Die Mittagsfrau“ in Altenburg. LVZ-Mitarbeiterin Maike Steuer war als Komparsin einen Tag mittendrin. © Quelle: Mario Jahn

Gedreht wurde „Die Mittagsfrau“ im Mai und Juni 2022 in Zusammenarbeit mit dem ZDF unter anderem in Leipzig und Altenburg. In Altenburg war das Filmteam sechs Tage lang am Werk, teils im Verborgenen, teils in aller Öffentlichkeit. In Leipzig wurde einen Vormittag lang gedreht, in einem Innenhof der Hubert-Ritter-Siedlung in Leutzsch. Weitere Dreharbeiten fanden in Bayern, Luxemburg und der Schweiz statt.

Helene (Mala Emde) und Wilhelm Semisch (Max von der Groeben) im Film „Die Mittagsfrau“. © Quelle: Wildbunch/Lucky Bird/N. Nostitz

Der Roman von Buch- und Drehbuchautorin Julia Franck erzählt die Geschichte der jungen Helene Würsich (gespielt von Mala Emde), die Anfang der 1920er-Jahre aus Bautzen nach Berlin kommt und Medizin studieren will. Sie träumt von einer Zukunft als Ärztin. Doch dann stirbt Helenes Verlobter Karl bei einem Unfall, die Nazis ergreifen die Macht, und Helene heiratet den brutalen Nazi Wilhelm (gespielt von Max von der Groeben), der von ihr die klassische Ehefrauen- und Mutterrolle verlangt.

Sohn Peter kommt zur Welt, den Helene zwar versorgt, aber nicht lieben kann. Immer darum bemüht, ihre jüdische Herkunft zu vertuschen, vor den Scherben ihrer Ehe stehend und geprägt von den Ereignissen des Zweiten Weltkriegs, trifft sie auf der Flucht aus Pommern 1945 eine dramatische Entscheidung: Auf einem Bahnsteig setzt sie den siebenjährigen Peter aus – in der Hoffnung auf einen Neuanfang.

Die Romanvorlage zum Film erschien 2007, das Buch wurde in 37 Sprachen übersetzt und mit dem Deutschen Buchpreis ausgezeichnet.

